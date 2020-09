De tien meest geliefde meerdaagse fietsroutes in Duitsland

Wat zijn de hoogtepunten onderweg? Dotrmund is de grootste stad op de route. Daar werd de voormalige koolmijn Zeche Zollern omgebouwd tot een museum en cultureel centrum. Hagen waar de Belgische architect Henry van der Velde het Osthaus Museum ontwierp is zo'n andere plaats die je niet over moet slaan. In Bochem is een bezoek aan het Bergbahnmuseum een aanrader. Een leuk intermezzo - zeker voor kinderen - is een treinrit in een oude mijn bij Ramsbeck. Door de stuwdam in Meschede kan je een rondleiding volgen en Arnsberg is een leuk middeleeuws stadje.