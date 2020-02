30 tips voor een dagje Amsterdam met kinderen

1. Gratis naar het museum in Amsterdam

Kinderen tot en met 12 jaar mogen alle musea aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging gratis bezoeken. In Amsterdam zijn dat onder andere het Anne Frank Huis, het Tropenmuseum, Artis Geologisch Museum, het Van Gogh Museum en het Theater Instituut Nederland.

2. Alle dieren van de wereld in Artis

Twee enorme dinosaurussen, grappige pinguïns, rennende aapjes en brullende leeuwen verwelkomen, samen met meer dan 1.400 andere diersoorten, bezoekers in Artis, de oudste dierentuin van Nederland.

3. Madame Tussauds op de Dam

Ontmoet je eigen idolen, en ga met ze op de foto in Madame Tussauds. Bijvoorbeeld met bekende sterren zoals Brad Pitt, Kylie Minogue en de meiden van K3. Of kruip naast Robbie Williams in een groot tweepersoons bed of test je voetbalvaardigheden terwijl Ronaldinho toekijkt.

4. Dikke pret met wetenschap en techniek in NEMO

Het grote, nieuwe centrum voor wetenschap en technologie NEMO heeft als motto: 'verboden af te blijven'. Je kan er van alles te weten komen over de dagelijkse wereld om je heen. Blaas bijvoorbeeld eens een zeepbel die zo groot is dat je er in kunt staan. Ontdek wat je met elektriciteit kunt doen en dwaal rond in het labyrint vol oerwoudgeluiden.

5. Kinderparadijs in onderaardse tunnel

In een onderaardse tunnel in hartje Amsterdam is een waar kinderparadijs te vinden: TunFun. Er zijn diverse spannende kruip-door-sluip-door attracties, een spectaculaire glijbaan en een speciale kinderdisco.

6. Kijkje achter de schermen bij Het Muziektheater

Hoe worden decors zo snel gewisseld? Waar blijven de kostuums na afloop van een productie? Hoe ziet een dag van een danser er uit? Op deze en nog meer vragen krijg je antwoord tijdens een rondleiding door het Muziektheater.

7. Kindermuseum in Joods Historisch Museum

Het Joods Historisch Museum heeft een eigen museum voor kinderen. Hier gaan kinderen en volwassenen op bezoek in het woonhuis van de joodse familie Hollander. In de verschillende kamers van het huis wordt de joodse cultuur belicht. Kinderen kunnen challes (gevlochten brood) bakken, hun naam in het Hebreeuws schrijven en muziekinstrumenten bespelen.

8. Meesterwerken uit de Gouden Eeuw

Het Rijksmuseum wordt ook wel 'de Schatkamer van Nederland' genoemd, met vele beroemde schilderijen van bijvoorbeeld Rembrandt, Vermeer en Frans Hals. Een buitenkansje voor bezoekers tot 18 jaar, want zij hoeven voor de toegang tot het Rijksmuseum niets te betalen.

9. Zeldzame poppenhuizen uit de Gouden Eeuw in Rijksmuseum

In het Rijksmuseum staan twee prachtig ingerichte poppenhuizen met poppen als bewoners. Nergens kan je zo compleet de alledaagse wereld van de Gouden Eeuw terugvinden. Alles is precies als in die tijd, maar dan in het klein.

10. Audiotour voor kinderen in het Van Gogh Museum

Voor kinderen van zeven tot twaalf jaar heeft het Van Gogh Museum een speciale audiotour. Met deze teksten kunnen jonge bezoekers op een speelse wijze de kunst van Vincent van Gogh ontdekken.

11. Met de tram door een wereldstad

In een echte tram door de grote stad, en onderweg maar kijken naar alles wat er op straat gebeurt. Van de meer dan 270 trams in Amsterdam zijn sommige beschilderd met bijzondere voorstellingen.

12. Dwalen door het Paleis op de Dam

Ronddwalen in een echt paleis met grote zalen, marmeren vloeren en beelden, beschilderde plafonds en veel schilderijen. Achter de ramen van het balkon van het Paleis kun je net als de Koningin even wuiven naar de mensen op de Dam.

13. Torens beklimmen: Amsterdam aan je voeten

In de binnenstad staan eeuwenoude torens, die je in de zomermaanden kunt beklimmen. Het beroemdst is de 85 meter hoge Westertoren. De torens van de Oude Kerk en de Zuiderkerk geven ook een fascinerend uitzicht over de binnenstad.

14. Per elektrische Museumtramlijn naar pannenkoekenboerderij

Een echte oude tram met houten bankjes, veel belgerinkel en een aardige conducteur rijdt heen en weer tussen Amsterdam en Amstelveen. Als je zin hebt in een flinke boswandeling, dan kun je onderweg uitstappen in het Amsterdamse Bos. Aan het eind van de Bosbaan vind je Boerderij Meerzicht waar je lekkere pannenkoeken kunt eten.

15. Speeltuin, midgetgolf en kinderboerderij in het Amstelpark

In het Amstelpark is van alles te beleven voor kinderen. Zo kunnen gratis spelen in de avontuurlijke speeltuin of van één van de vele andere attracties genieten: er zijn botsbootjes, minicars, een kindertreintje, een kinderzweefmolen, midgetgolf, een doolhof en een kinderboerderij.

16. Eén van de leukste speeltuinen van Nederland

Eén van de leukste speeltuinen van Nederland is te vinden op het Zaandammerplein in Amsterdam. De speeltuin bestaat uit diverse speeleilanden waar kinderen van alle leeftijden zich uit kunnen leven.

17. Avonturenpark Fun Forest

Het klimpark Fun Forest in het Amsterdams Bos is een bos vol avonturen. Over de verschillende parcours klim je door de toppen van de bomen en slinger je van tak naar tak.

18. Waterfietsen door de grachten

Fantastisch, op je 'eigen' waterfiets door de grachten van Amsterdam peddelen. Onder sommige bruggen is het griezelig donker; je ziet er vele duivennesten.

19. Verre landen in Tropenmuseum

In het grote Tropenmuseum kun je van alles ontdekken over het dagelijkse leven in verre landen. Er is bijvoorbeeld een straatje in een Noord-Afrikaanse stad, je kunt een wandeling maken door een Indiaas dorp of een Arabische markt. Ook is er een speciaal Kindermuseum waar je van alles leert over exotische landen en volkeren door middel van verhalen, liedjes, dansen, spelletjes en schilderijen.

20. Een vijf meter hoge reus

In het gebouw waar eeuwen geleden de Amsterdamse weeskinderen woonden, is nu het Amsterdams Historisch Museum te vinden. Als je door het poortje aan de Kalverstraat binnengaat, zie je meteen het restaurant David & Goliath. Hier woont de meer dan vijf meter lange reus Goliath.

21. Ajax Museum: Amsterdamse voetbalhelden

In het entreegebouw van het overdonderende voetbalstadion de Amsterdam Arena, kan je terecht voor het eerste enige echte Ajax Museum. Je kan er heel veel foto's bekijken, persoonlijke eigendommen van spelers en tv-beelden van belangrijke wedstrijden en historische doelpunten.

22. Zelf kokkerellen in een bijzonder kookcafé

Een diner maken voor jezelf en je gasten? Lekkere hapjes maken en ronddelen of een echte High Tea serveren? In het Kinderkookkafé kunnen kinderen zelf alles doen als in het 'echt': koken, bedienen, afwassen, achter de bar staan en afrekenen natuurlijk.

23. Vuurrode voetgangersbrug als gratis kermisattractie

In het Oostelijk Havengebied tussen Borneo-eiland en Sporenburg ligt een spectaculaire knalrode brug in de vorm van een slang die metershoog de lucht in kronkelt. Het is een bijzondere ervaring om de brug over te steken: het is een soort gratis kermisattractie.

24. Krokodil in het Rietlandpark

Het Rietlandpark in het Oostelijk Havengebied is een nieuw park in Amsterdam. Aan de kant van de Fred Petterbaan ligt een vrolijke krokodil te wachten op kinderen die op zijn rug willen klimmen. Het is waarschijnlijk de eerste wipkrokodil ter wereld, gemaakt van hout, op metalen springveren.

25. Keet in Huis

In Loods 6 op het KNSM-eiland in het Oostelijk Havengebied is Keet in Huis te vinden, geheel gewijd aan lifestyle voor kinderen van 0 tot 10 jaar. Je vindt er allerlei speelgoed, gekke cadeautjes, bijzondere kleren, meubels en nog veel meer.

26. Xsmall: winkelen in Madurodam

Voor kinderen die zich graag als volwassenen gedragen, maar nog nét iets kleiner zijn, biedt de winkel Xsmall uitkomst. Hier vind je meubels, keukens, wasmachines, stofzuigers, auto's en driedelige pakken, maar dan net een paar maatjes kleiner.

27. Drijvend nijlpaard op IJburg

IJburg is het nieuwe eilandenrijk, dat verrijst ten zuidoosten van Amsterdam. In de sluiskolk tussen het Haveneiland en het Rieteiland drijft een reusachtig nijlpaard, dat meebeweegt met de waterstand in de sluis.

28. Amsterdamse geitjes melken in het bos

Geiten voeren in Amsterdam of ze eens lekker borstelen, kan dat? Op de Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos mag je bij alles helpen. Meer dan 150 geiten en lammeren lopen rond op deze geitenboerderij, en ook kippen, kuikens, een kalfje en zelfs een paar hangbuikzwijntjes.

29. Het eerste museum ter wereld voor fluorescerende kunst

In het kleine maar fascinerende museum Electric Ladyland wandel je rond in een bijzondere wereld vol 'lichtgevende' kunst. Naast deze kunstobjecten is er ook een permanente expositie van fluorescerende mineralen.

30. Per trein naar de vijfde luchthaven van Europa

Vanaf het Centraal Station brengt de trein je in een kwartier via o.a. een lange tunnel naar de grootste luchthaven van Nederland: Amsterdam Airport Schiphol. Op het Panoramaterras heb je gratis een prachtig uitzicht over de opstijgende en landende vliegtuigen.







