Plaatjesmakers: 4 instantcamera’s tegen het licht gehouden

Van welke instantcamera’s word je ook instant blij? Reisjournaliste Veerle Helsen deed de test.

Kodak Mini Shot 3

Pro Makkelijk te bedienen. In het menu kun je verschillende instellingen zelf bepalen, zoals de flits aan- of uitzetten, met of zonder witte rand printen en kiezen uit vijf filters. Drukt via een app ook foto’s van je telefoon af. Het printpapier is opmerkelijk lager geprijsd.

Min Het papier en de kleuren stellen ietwat teleur. Het printen duurt lang: de foto’s komen er niet in één keer uit, ze worden geprint in verschillende kleurlagen.

Prijs 157,99 euro, 12,99 euro voor 30 prints

Conclusie De prints zijn goedkoper in aankoop, maar dat merk je ook aan de kwaliteit.

Kodak Mini Shot 3 © PACKSHOTS: GF

Polaroid Now+ Gen2

Pro Hij schiet prints in het iconische Polaroid-formaat, maar heeft hedendaagse features zoals een bluetoothconnectie met je telefoon. Je kunt met een app de instellingen in de camera beheren en onder andere double exposure of zelfs de sluitertijd en light painting instellen. De camera komt daarnaast standaard met verschillende lenzen en ook in het fotopapier zijn er keuzes: blauwe prints bijvoorbeeld, of papier met gekleurde randen.

Min Door zijn formaat minder makkelijk mee te nemen. In binnenruimtes capteert de camera minder goed het licht. Prijzige prints.

Prijs 149,99 euro, 15,95 euro voor 8 prints

Conclusie Wij werden verliefd op de zwart-witprints en hadden veel printplezier met deze Polaroid.

Polaroid Now+ Gen2 © PACKSHOTS: GF

Fujifilm Instax Mini Evo

Pro Wat een mooie camera, en nog compact ook. Heel wat opties: tien digitale ‘lenzen’ plus evenveel effecten. Met groot scherm waarop je ziet wat je fotografeert. Het grootste pluspunt: je kunt via ingebouwde opslagruimte of zelfs een sd-kaart foto’s eerst bekijken. Drukt via een app ook makkelijk foto’s van je telefoon af, de camera dient dus ook als instant printer.

Min Je hebt wat geduld nodig om wegwijs te raken in het menu. Foto’s zijn soms over- of onderbelicht.

Prijs 199 euro, 9,99 euro voor 10 prints

Conclusie De Instax Mini Evo is een aanrader als je foto’s eerst wilt zien voor je ze print.

Fujifilm Instax Mini Evo © PACKSHOTS: GF

Instax Mini 12

Pro Kinderlijk makkelijk in gebruik. Weinig features, dus ook geen gepuzzel in het menu. Aanzetten en schieten maar. Vrolijke camera in vrolijke kleuren, onder meer pasteltinten groen en blauw. Compact formaat, hij kan overal mee. Scherp geprijsd.

Min De foto’s komen beter belicht uit de camera dan bij vorige modellen, al blijft dit soms een werkpunt.

Prijs 89,99 euro, 9,99 euro voor 10 prints

Conclusie Dit Instaxmodel is door zijn prijs-kwaliteitverhouding met recht de populairste instantcamera op de markt.