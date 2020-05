Niet alleen dierentuinen en -parken in open lucht, maar ook indoorparken zoals een aquarium, dolfinarium of reptielenhuis, mogen vanaf maandag de deuren weer openen.

Ook indoordierenparken kunnen vanaf maandag opnieuw publiek ontvangen. Ze moeten daarbij dezelfde maatregelen treffen als de andere 'natuurbezienswaardigheden'. Dat blijkt uit de nieuwste versie van de vraag-en-antwoordrubriek op de website info-coronavirus.be.

De heropening van onder meer dierentuinen en natuurparken werd na de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag aangekondigd. Zo gaan Zoo Antwerpen, Planckendael en Pairi Daiza maandag weer open. In de FAQ-rubriek op de coronawebsite van de overheid wordt verduidelijkt dat ook kinderboerderijen en indoordierenparken tot de 'natuurbezienswaardigheden' horen. Zij mogen dus vanaf maandag ook weer bezoekers ontvangen.

Er gelden wel voorwaarden. Zo moeten parken hun tickets online of telefonisch verkopen, geldt er een maximum van één bezoeker per tien vierkante meter publieksruimte, moeten cafetaria's en speelplekken gesloten blijven, enzovoort. Shows met publiek mogen niet.

De overheid preciseert voorts dat gegidste bezoeken mogelijk zijn in de bezienswaardigheden, zowel in de natuurparken als in de culturele bezienswaardigheden, zoals musea, monumenten en kastelen. Die laatste mogen vanaf maandag ook weer bezoekers ontvangen. Dergelijke bezoeken met gids mogen wel alleen voor mensen die onder hetzelfde dak wonen.

Groepsbezoeken zijn niet toegestaan, behalve opnieuw voor mensen die onder hetzelfde dak wonen. En andere gegidste bezoeken, zoals met stadsgidsen, blijven verboden. In de vraag-en-antwoordrubriek wordt nog toegevoegd dat avonturenparken en grotten gesloten moeten blijven. (Belga)

