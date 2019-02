Schorseneren

Ei zo na was de schorseneer in het lijstje van vergeten groenten beland. Twee fenomenen hebben hem van de ondergang gered: de opkomst van de diepvriesschorseneer en het feit dat sterrenchefs er steeds vaker de grote kwaliteiten van inzien. De romig-zoete smaak combineert bijvoorbeeld perfect met fijne vissoorten. Je kunt ze koken en met een saus opdienen, maar ook in reepjes trekken en dan gekookt, gefrituurd of zelfs rauw gebruiken als garnituur.

...