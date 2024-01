Dochter Marie Keller (28) en moeder Katrin Wouters (61), medeoprichter van juwelenmerk Wouters & Hendrix, ontwerpen nu samen de collecties. ‘In onze winkels komen nu opvallend meer jonge mensen.’

Creatieve inbreng

Marie: “Het klinkt misschien vreemd, maar als ik werk, zie ik haar niet als mijn moeder, eerder als baas of collega. Het grote voordeel is wel dat we elkaar vaak begrijpen zonder dat we iets moeten zeggen. We kunnen ook heel eerlijk tegen elkaar zijn, net omdat we familie zijn. Verder heb ik veel respect voor haar en kan ik veel leren van haar enorme ervaring. Al denk ik nog niet na over het idee of ik het ooit alleen wil doen.

Het was nooit mijn bedoeling om in het bedrijf te stappen. Dat het toch gebeurde, kwam heel geleidelijk. Eerst deed ik één dag in de week de Instagrampagina. Steeds kwam er een dag bij, tot ik uiteindelijk fulltime in het creatieve team zat.

Mijn generatie draagt juwelen op een heel andere manier dan de generatie van mijn moeder.

Na mijn studie juweelontwerp werkte ik in Berlijn en Parijs. Een tijdlang was ik de assistent van Stéphanie D’heygere. Ik werkte voor haar eigen merk, maar ook voor de freelance opdrachten die zij doet voor Y/Project, A.P.C. en Courrèges. Die ervaring inspireerde me om ook collabs te doen met Wouters & Hendrix. Door niet meteen in mijn moeders bedrijf te stappen maar eerst elders te werken, kan ik meer van mezelf binnenbrengen.

Mijn generatie draagt juwelen op een heel andere manier dan de generatie van mijn moeder. Ze gaan er veel vrijer mee om, ook al kiezen ze soms juist wel voor klassieke items, zoals een parelsnoer. In mijn generatie zijn er ook meer mannen die juwelen dragen. Baloji is een grote fan. Die spontane, persoonlijke manier van juwelen dragen en combineren, wil ik tonen in onze fotoshoots en op sociale media.”

DNA

Katrin: “Ik heb nooit naar mijn kinderen gekeken als potentiële opvolgers. Ik vond dat ze vooral moesten doen wat ze wilden. Toch werk ik nu met alle drie samen. Het nauwst met Marie, die sinds drie jaar echt in het bedrijf zit. Lisa is architect en ontwierp onze Amsterdamse winkel. De jongste, Louis, is fotograaf en fotografeert vaak onze collecties.

Uniek aan Marie is dat zij het Wouters & Hendrix-DNA door en door kent. Waar andere nieuwe collega’s eerst moeten grasduinen in het archief, herinnert zij zich alle collecties nog. Gewoon omdat die bij wijze van spreken op de keukentafel lagen.

© Aaron Lapeirre

Marie doet een nieuwe wind waaien door Wouters & Hendrix. Door die dynamiek voelt een nieuw en jonger publiek zich aangesproken door ons merk; we zien nu opvallend meer jonge mensen in onze winkels. Het merk evolueert: Marie kwam erbij en Karen nam afscheid. Maar het behield de rebelsheid en onverwachtheid waarmee Karen en ik begonnen in 1984, precies veertig jaar geleden. Het hele jaar gaan we die verjaardag uitbundig vieren.”