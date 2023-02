Wordt Pharrell Williams de nieuwe creatief directeur bij Louis Vuitton?

De Amerikaanse producer wordt genoemd als opvolger voor wijlen Virgil Abloh, de controversiële maar populaire designer die het luxemerk een nieuw elan gaf. Volgens de Wall Street Journal zitten de gesprekken in laatste lijn, al weigert het merk momenteel alle commentaar.

Na de dood van Virgil Abloh wordt er al maanden gespeculeerd over diens mogelijke opvolger bij de mannenafdeling van Vuitton. Pharrell Williams is daarbij een onverwachte, maar niet per se onlogische keuze. De Amerikaan heeft de nodige ervaring op het vlak van luxestreetwear en zijn sterrenstatus kan handig afstralen op het merk. Tot nu toe weigerde Louis Vuitton zelf alle commentaar.

Destijds was Virgil Abloh de eerste zwarte ontwerper aan het roer van Vuitton. Hij slaagde erin om het merk op de kaart te zetten bij een jonger en meer divers publiek door high fashion te versmelten met streetwear. Die aanpak moest het merk ‘future proof’ maken, en hoewel LVMH, de groep boven Louis Vuitton, geen resultaten van individuele merken communiceert, zou het modelabel een uitstekend jaar achter de rug hebben. Dat succes zou deels te danken zijn aan ‘de sterke banden met kunst en cultuur’, aldus Business of Fashion.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.