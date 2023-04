Wie de schoen past: Zalando lanceert een inclusieve collectie

Op 8 mei lanceert Zalando samen met zeven designermerken een inclusieve schoenencollectie, voor klanten met maat 35 tot 46.

Laarzen, muiltjes, loafers. De 14-delige schoenencollectie Walk a Mile van Zalando heeft voor elk wat wils, in zo goed als elke maat. Daarmee wil de onlineretailer een diverser assortiment aanbieden. “Om verder te raken op de weg naar inclusiviteit moet je eerst in andermans schoenen lopen, vandaar de naam Walk a Mile”, zegt Lena-Sophie Röper, director designer & luxury bij Zalando.

© Tom Blesh

Voor het design ging Zalando aankloppen bij zeven designermerken, waaronder Rejina Pyo, Filling Pieces, Holzweiler en Eckhaus Latta. Pyo ontwierp twee paar muiltjes, in hemelsblauw en bosgroen gekreukt leer, met plateauzool. Eckhaus Latta voegde drie enkellaarsjes met sculpturale hak toe aan de collectie. Voor de campagne poseerden onder andere het Amerikaanse model Maggie Maurer en model en mentale-gezondheidactivist Reece King. “Ik voel me vrijer als ik hoge hakken aantrek en ga dansen, het geeft me kracht”, zegt Reece. “Deze stap voorwaarts, door een marktleider als Zalando, is iets waar wij als community al lang voor lobbyen.”