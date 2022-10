Waarom ontwerpster Janne Landuyt haar knitwear maakt op tweedehands breimachines

Stijlvol besparen op je energiefactuur? Tijdens de Week van de Belgische Mode zet Knack Weekend zeven breigoedmerken van eigen bodem in de schijnwerpers. Vandaag: ontwerpster Janne Landuyt.

Wanneer is het opgericht?

2020.

Wie zit er achter het merk?

De 25-jarige Janne Landuyt studeerde in 2019 af met een master in textielontwerp aan het Gentse Sint-Lucas. De liefde voor breigoed adopteerde ze tijdens een stage bij de Antwerpse breister Hilde Frunt. Toen ze later een andere stage in het Textielmuseum van Tilburg al na twee maanden moest stopzetten door corona, besloot ze om het breigoedlabel dat ze tijdens haar studententijd opstartte naar een volgend niveau te tillen. Dat was sneller dan ze gepland had, daarom niet met minder zin.

Waar staat Janne Landuyt om bekend?

De truien, mutsen, sjaals en andere creaties laten zich vooral herkennen door geometrische patronen. Voor haar laatste collectie, getiteld ‘Binnen de lijnen’, werkte ze met een grafisch lijnenspel als rode draad. Ze maakt daarbij geen onderscheid tussen stuks voor mannen of vrouwen en labelt alles unisex.

Van waaruit ontwerpt ze?

Haar atelier vestigde Landuyt in de Lutgart-site in Beringen, een oud schoolgebouw dat sinds een tijdje een thuis vormt voor allerhande creatievelingen, horeca en kantoren.

Jeffrey Roekens

Hoe produceert ze?

Landuyts hand is voelbaar in elk stuk: de ontwerpster breit immers alles zelf op tweedehands breimachines. Na een poging om samen te werken met een fabrikant merkte ze dat de industrieel gebreide stukken niet hetzelfde gevoel gaven als haar eigen creaties. Om de werkdruk draaglijk te houden lanceert ze jaarlijks een uitgebreide wintercollectie, doorheen het jaar voegt ze af en toe een stuk toe aan haar gamma.

Waar shop je het merk?

In de eerste plaats bij de ontwerpster zelf. Ze werkt via een made to order-systeem waarbij ze pas een stuk breit als het besteld wordt, om overschotten te vermijden. Haar stuks blijven op die manier ook vrij gelimiteerd. Langskomen kan op afspraak, al kan je ook online bestellen. Daarnaast maakt Landuyt kleine oplagen voor een aantal winkels, zoals het Brusselse LOKAL Concept Store, het Antwerpse Curated by Edo, Puur in Mechelen en One Such in Luik.

jannelanduyt.be

In het kort: Janne Landuyt Iets drinken doet ze bij: ‘Tegenover mijn atelier baat mijn buurvrouw het koffiezaakje Baracc uit, waar je zeker ook eens van de cheesecake moet proeven. Niet veel verder is ook de cocktailbar HEN HEN de moeite, of ga ik een glaasje bubbels bij Vino Salentu.’ Baracc: Stadswal 14, Beringen

HEN HEN: Stadswal 14, Beringen

Vino Salentu: Koolmijnlaan 29, Beringen Favoriete shopadressen: ‘Elk seizoen spring ik weleens binnen bij Façon Jacmin in Antwerpen. Zij hebben ongelooflijk interessante kleren die ook nog eens comfortabel en modieus zijn. Voor basics trek ik dan weer regelmatig naar Arte Antwerp, en schoenen koop ik vaak bij Camper. Meestal dus allemaal in Antwerpen, ja.’ Façon Jacmin: Kammenstraat 58, Antwerpen

Arte Antwerp: Kammenstraat 45, Antwerpen

Camper: IJzerenwaag 14, Antwerpen Kijkt op naar: ‘Wijlen Issey Miyake. De Japanse ontwerper was een grote inspiratiebron en zijn overlijden een groot verlies voor de modewereld. Hij maakte redelijk veel breigoed waar hij steeds nieuwe en oude technieken samenbracht tot een perfecte match. Zijn beeldtaal was ongelooflijk, net als hoe zijn stukken vielen op het lichaam.’

De Week van de Belgische mode loopt dit jaar van 10 tot 16 oktober. Met de herfst in het land en de verwarming op een lagere stand verwarmen we ons deze week aan Belgisch breigoed. Wij selecteerden zeven knitwearmerken uit eigen land die je moet leren kennen. Ontdek iedere dag een ander merk.