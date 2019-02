Waarom LVMH 30 miljoen euro in het modemerk van Rihanna investeert

LVMH is geen kleine speler op de luxemarkt. Merken als Celine, Christian Dior, Givenchy en Louis Vuitton maken onderdeel uit van de Franse groep. Binnenkort mag Rihanna ook 'Project Loud France' aan dat rijtje toevoegen. Daarmee schrijft ze twee keer geschiedenis. Ze is de eerste zwarte vrouw ooit die een megadeal sluit met het luxeconglomeraat. En het is al sinds 1987 geleden dat LVMH een nieuw label lanceerde.

LVMH maakt 60 miljoen euro aan investeringen vrij. De helft daarvan komt van de zangeres, die ook voor 49,99 procent aandeelhouder is, de andere helft past de groep zelf bij. Dat schrijft de gerenommeerde modewebsite Business of Fashion. Dat wijst er alleszins op dat LVMH ervan overtuigd is dat het nieuwe label geld in het laatje zal brengen. Niet onlogisch, als je bedenkt dat Rihanna niet alleen een gigantisch bereik heeft op sociale media, maar ook de nodige ervaring in de mode- en de beauty-industrie kan voorleggen.

Gat in de markt

Met Fenty Beauty lanceerde de zangeres een reeks foundations in maar liefst 50 verschillende kleuren om voor elke huid wat wils te kunnen bieden. Een gat in de markt: klanten stonden letterlijk in de rij. Dat legde de zangeres geen windeieren. Veertig dagen na de lancering van het merk stond de teller op 100 miljoen dollar aan inkomsten. Bovendien ontketende ze een revolutie in de beauty-industrie: andere merken zagen plots het belang van een groot en divers aanbod in.

Hetzelfde geldt voor haar Fenty Fashion-label, een samenwerking met Puma die teruggaat naar 2015. Haar eerste paar sneakers waren uitverkocht in slechts 35 minuten. De winstmarge van Puma steeg in 2017 met 92,2%, mede dankzij Rihanna, zo liet het merk weten.

Zakelijk instinct

Ook de lancering van haar eerste lingerielijn, Savage X Fenty, was een schot in de roos. Na haar show op de New York Fashion Week afgelopen september werd ze wereldwijd geprezen voor de diverse en gevarieerde modellen die ze de catwalk op stuurde. Nadien ging de bijbehorende collectie als zoete broodjes over de toonbank.

Een sterke zakelijke instinct in combinatie met 67,9 miljoen volgers op Instagram: zal het genoeg zijn om dit nieuwe label van de grond te krijgen? Dat moet de toekomst wellicht uitwijzen, maar LVMH is ervan overtuigd van wel.