New York Fashion Week trekt diversiteitskaart: modeweek opent met plussize show

Hoewel de New York Fashion Week al bekend staat als de meest diverse van de modeweken, kan het natuurlijk altijd beter. Zo dacht ook Patrick Herning, oprichter van de webshop met designerwear voor grotere maten 11 Honoré. Het idee van de webshop is om kleding van beroemde modemerken aan te bieden in grotere maten, aan dezelfde prijzen als de reguliere winkels.

Herning was erop gebrand de modeweek van New York te openen. Zo hoopt hij de gemiste kans om inclusiever te zijn aan te kaarten. 'Ik wil een dialoog starten met andere retailers en merken over de representatie van vrouwen op de catwalk en in de boetieks. Hopelijk blijft dat gesprek nog nazinderen na deze week.'

Meer dan veertig plussize modellen toonden creaties van merken zoals Marchesa, Marc Jacobs, Zac Posen, Chromat, Mary Katrantzou, Christopher Kane en Altazurra. Actrice Laverne Cox mocht de show afsluiten in een rode jurk.

Humane mode

Niet alleen op de catwalk is er aandacht voor diversiteit, maar ook achter de schermen wil de modeweek van New York inclusief zijn. Ontwerpster Pierre Davis is de allereerste transgenderdesigner op de kalender van NYFW. Ze toonde er de nieuwe collectie van haar merk No Sesso, wat 'genderloos' wil zeggen in het Italiaans.

Davis vertelde aan de organisatoren van de modeweek, de Council of Fashion Designers of America, dat ze hoopt dat haar merk mensen zal inspireren om meer gefocust te zijn op hun gemeenschap en te realiseren dat niet alles draait om schoonheid of verkoop. 'Het gaat ook om het menselijke verhaal.'

De modeweek van New York loopt nog tot zestien februari. Het valt af te wachten of ook de rest van de shows diversiteit hoog in het vaandel dragen.