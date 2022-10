VUB voert onderzoek naar zelfhelende tassen en schoenen gemaakt van schimmelleer

Dragen we over enkele jaren schoenen gemaakt van schimmelleer? Momenteel loopt een onderzoek naar schimmels als duurzame vervanger voor dierlijk leder.

De Vrije Universiteit Brussel neemt deel aan een baanbrekend onderzoek dat levende schimmels wil gebruiken in nieuwe materialen en productiemethoden. De Europese Commissie steunt het project, genaamd Fungateria, met 4 miljoen euro. In de toekomst kunnen we dan schoenen of tassen dragen die gemaakt zijn uit schimmelleer.

Levende schimmels als materiaal van de toekomst



Het onderzoeksproject richt zich specifiek op “Engineered Living Materials” (ELM’s), materialen die bestaan uit levende cellen. Om het toekomstige tekort aan grondstoffen te helpen opvangen, wordt onderzocht hoe levende schimmels in samenwerking met andere bacteriën omgevormd kunnen worden tot duurzame en intelligente materialen.

Mycelium – VUB

Het project zal nieuwe functionaliteiten van deze materialen onderzoeken, zoals hun inherente intelligente, adaptieve en zelfhelende eigenschappen. ‘We spreken hier over goedaardige schimmels en bacteriën die niet schadelijk zijn voor de gezondheid’, zegt professor Eveline Peeters van de VUB-onderzoeksgroep Microbiologie.

Interesse voor mycomaterialen vanuit de modesector groeit

‘De belangstelling in het gebruik van schimmels voor diverse materiaaltoepassingen, zogenaamde mycomaterialen, zit enorm in de lift. Zo ontwikkelen bijvoorbeeld Adidas en Hermes prototypen voor schoenen en tassen uit deze materialen, als duurzame alternatieven voor dierlijk leer of plastiek. Ook de automobielsector heeft interesse in het experimenteren met zetelbekleding of dashboardisolatie uit mycomaterialen’, vervolgt ze.

Vegan leer gemaakt van mycelium – Getty

In huidige experimenten en toepassingen wordt de schimmel aan het einde van de productiefase gedood, maar Fungateria gaat een stap verder. Ze stellen zich de vraag: wat als we de organismen laten leven tijdens het gebruik? Zo zouden schoenen of tassen uit schimmelleer zichzelf misschien wel kunnen helen als er krassen op komen. (Belga)