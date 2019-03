Volg hier live de show van Tommy Hilfiger X Zendaya op Paris Fashion Week

'Onze innovatie en experimentele see-now-by-now-show zal een mix zijn van Zendaya's optimisme en ons eigen Americana-dna. Denk daar nog een iconische stad als Parijs bij als achtergronddecor en je hebt een onvergetelijk catwalkevent', klinkt het bij Tommy Hilfiger op de modewebsite WWD.com.

Het mag dan wel de eerste keer zijn dat Tommy Hilfiger zijn see-now-buy-now show in Parijs opvoert, het principe is niet nieuw. Eerder oefende hij hetzelfde kunstje al in Milaan, Londen, New York en Los Angeles. Voor die shows werden kosten noch moeite gespaard, met spectaculaire decors als resultaat. Denk: pretparken, racebanen en een reuzenrad.

Wie benieuwd is wat Tommy Hilfiger in Parijs uit z'n hoed tovert, kan hieronder alles perfect volgen.