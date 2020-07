In Parijs zijn de eerste digitale modeweken, de coutureweek en de mannenmodeweek, achter de rug. Welke merken lieten zich opmerken? Een overzicht van de opvallendste shows tot nu toe.

Door de coronacrisis moesten de modeweken eind juni en begin juli noodgedwongen digitaal plaatsvinden. Dat maakte van de modeweek een videoweek en dwong ontwerpers om zichzelf heruit te vinden. Het resultaat? Een bont allegaartje aan shows, gaande van heuse kortfilms met een gigantisch productiebudget tot basic videoclips gemaakt met een minimum aan middelen. Ook de lengte van de shows, die normaal gezien rond de 10-15 minuten ligt, varieerde ontzettend. Er waren video's van amper een paar seconden, maar ook minutenlange rondleidingen in de ateliers van de ontwerpers en fragmenten die de kleding voorzagen van een laagje extra betekenis. Een overzicht van de opvallendste shows.

De surrealistische sprookjeswereld van Dior

Voor de digitale coutureweek ging Dior in zee met de Italiaanse regisseur Matteo Garrone, die de show in een sprookjesachtige kortfilm gegoten heeft. De kortfilm gunt ons een blik achter de schermen in het atelier. We zien hoe de naaisters miniatuurversies in elkaar zetten van de couturejurken die Maria Grazia Chiuri ontworpen heeft. Die creaties worden vervolgens gepresenteerd aan mythische figuren in een sprookjesbos. Het enige probleem? De nimfen, zeemeerminnen en godinnen die in de film opdraven zijn overwegend wit, wat Dior de nodige kritiek opleverde.

De film zelf is een eerbetoon aan het Théatre de la mode uit 1945, toen Parijs na de Tweede Wereldoorlog zichzelf als modestad op de kaart wilde zetten. Op dat moment lag de textielindustrie plat en waren de stoffen schaars, vandaar dat alle creaties miniaturen zijn. De vijf muzes in de film zijn kunstenaressen uit het surrealisme: Lee Miller, Dora Maar, Dorothea Tanning, Leonora Carrington en Jacqueline Lamba.

Social distance-jassen bij Viktor & Rolf

Net Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf verwerkte de heftige emoties van de afgelopen maanden in de collectie 'Change'. Die bestaat uit drie minigarderobes met daarin een badjas of een rodeloperjurk, een emoji-jurk en, de blikvanger, een jas die social distancing vergemakkelijkt. 'We hebben getwijfeld of zo'n collectie wel een goed idee was,' vertelde Rolf Snoeren aan Vouge, 'maar na enkele brainstorms wisten we dat we niets doen geen optie was. Dus hebben we de coronacrisis verwerkt in onze ontwerpen.' Elke minicollectie is opgehangen aan een specifieke emotie: angst, verwarring en liefde.

Het modedebuut van Sylvie Kreusch

Voor zijn eerst collectie bij Azzaro riep Olivier Theyskens de hulp in van een landgenoot: muzikante Sylvie Kreush. Op de tonen van 'Seedy tricks', de allereerst solosingle van Kreusch, toont de Belgische zangeres al dansend de couturejurken van Azzaro. Lukas Dhont nam de regie voor z'n rekening onder het toeziend oog van creatief directeur Alessandro Cangelli.

Mysterie bij Dries Van Noten

Ook onze andere landgenoot, Dries Van Noten, rekruteerde het hoofdpersonage voor z'n digitale show in de muziekwereld. In de video zien we hoe Lander Gyselinck, bekend van Stuff en Beraadgeslaten, tekeergaat op een onzichtbaar drumstel. Op de achtergrond horen we de tonen van 'Luuk Shuffle', de single die hij uitbracht met zijn soloproject Hihats. Het enige jammere: veel kleding valt er voorlopig niet te ontdekken. Gyselinck draagt heel de video lang dezelfde outfit, die vrij onduidelijk in beeld komt. Van Noten liet zich eerder al ontvallen dat hij geen fysieke defilés meer plant voor het einde van het jaar omwille van corona. En in een open brief riep de ontwerper al op om het ritme van de modewereld te vertragen. Deze video lijkt te onderstrepen dat hij de daad bij het woord voegt.

Een eerbetoon aan Lagerfeld

Flamboyante jurken, pakjes van tweed en een dansende Adut Akech Bior en Rianne van Rompaey: de digitale modeshow van Chanel was een stilistisch eerbetoon aan wijlen Karel Lagerfeld. Diens opvolgster, Virginie Viard, bewijst met deze excentrieke, verfijnde show dat ze de kneepjes van het vak niet leerde van de eerste de beste.

