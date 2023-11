Van Anthony Vaccarello tot Frederik Heyman: dit zijn de winnaars van de Belgian Fashion Awards 2023 

Op donderdag 30 november werden in Antwerpen voor de zesde keer de Belgian Fashion Awards uitgereikt. Deze acht Belgische talenten en merken gingen met de prijzen lopen.

Jury Prize: Jan- Jan Van Essche

In januari van dit jaar was Jan-Jan Van Essche guest designer op de modebeurs Pitti Uomo in Firenze. Het was de eerste keer in zijn carrière dat hij een show organiseerde. Van Essche is nochtans al jaren een kleine, maar vaste waarde in de mode. Van Essche, geboren en getogen in Antwerpen, studeerde in 2003 af aan de Modeacademie. In 2010 lanceerde hij zijn eerste collectie, Yukkuri genaamd, Japans voor ‘stap voor stap’. Het typeert de aanpak van de integere ontwerper, die al slow fashion bracht nog voor het fenomeen een naam had. De jury van de Belgian Fashion Awards prijst Jan-Jan Van Essche om zijn unieke en consistente visie op de mode, trouw aan zichzelf en zijn designfilosofie.

DESIGNER OF THE YEAR: ANTHONY VACCARELLO

Sinds 2016 is Anthony Vaccarello, alumnus van La Cambre Mode(s), creatief directeur van de vrouwen- en mannenlijn van Yves Saint Laurent. Zijn scherpe allround visie voor het chique Parijse modehuis deed de verkoop in de jaren na zijn benoeming met dubbele cijfers stijgen. In mei van dit jaar was Vaccarello even terug in Brussel, de stad waar hij geboren en getogen is, voor de opening van de nieuwe Saint Laurent-winkel. GF

Kort daarna ging op het filmfestival van Cannes de eerste film van Saint Laurent Productions in première, Strange Way of Life van regisseur Pedro Almodóvar, waarvan hij medeproducer was en waarvoor hij de kostuums ontwierp.

PROFESSIONAL OF THE YEAR: FREDERIK HEYMAN

Sinds voormalig modefotograaf Frederik Heyman zich in 2013 tot 3D scanning en computeranimatie bekeerde, nam zijn carrière een hoge vlucht. Naast zijn vrije kunstprojecten voorziet hij de mode- en de muziekwereld van al even unieke als beklijvende 3D-creaties waarin mens en technologie soms akelig samengaan. Zo maakte hij campagnes voor onder Y/Project, Burberry, Nike en Diesel en werkte hij met artiesten Arca, Mahmood en Lady Gaga. Sinds dit jaar waagt de Antwerpenaar en oud-leerling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten zich ook aan podiumprojecten: hij creëerde 3D-beelden voor de tournee van Honey Dijon en drukte een aanzienlijke stempel op het Renaissance-spektakel van Beyoncé, waarvoor hij naast de visuals ook props als een maanwagen en een venusschelp leverde.

CHANGEMAKER OF THE YEAR: LAETITIA BICA

Fotografe Laetitia Bica houdt zich ver van regels en clichés. Ze creëert beelden waarbij het model zelf deel uitmaakt van het creatieve proces. In haar artistieke werk vervagen de grenzen tussen mode, muziek, videokunst, theater en zelfs dans, waardoor haar fotografie dicht bij performance art aanleunt.

ACCESSORY DESIGNER OF THE YEAR: SARAH LEVY

Na tien jaar in de architectuur en een project voor het Belgisch Paviljoen op de Biënnale van Venetië, besliste Sarah Levy in 2016 om het roer helemaal om te gooien. Ze volgde een masteropleiding Accessoires aan La Cambre en startte haar gelijknamige label met experimentele accessoires, waarmee ze in 2019 de Publieksprijs won op het Festival van Hyères. Sarah Levy werkt ook als freelancedesigner voor Franse merken als Marine Serre, Patou, Hermès en Givenchy. © Benoit Bethume

EMERGING TALENT OF THE YEAR: IGOR DIERYCK

Igor Dieryck, uit Aarlen, was dit jaar de grote winnaar van het Festival van Hyères. Hij ging naar huis met de Publieksprijs, de Grand Prix van de jury en de Le19M des Métiers d’art voor zijn unisekscollectie YESSIR. Dieryck studeerde vorig jaar pas af aan de Modeacademie van Antwerpen. Hij liep stage bij Meryll Rogge en Acne Studios en lanceerde samenwerkingen met Kaai, Komono en Falke. Momenteel werkt hij als menswear designer voor Hermès in Parijs. © Lennert Madou

MOST PROMISING GRADUATE: LESLIE NONVIGNON

De Parijse Leslie Novignon studeerde eerst Engels en Japans in Frankrijk en de Verenigde Staten. Ze vervolgde haar studie in de Toegepaste Kunsten met een opleiding patroon maken in Parijs, gevolgd door een master in Fashion Design en Pattern Making aan de Haute École Francisco Ferrer in Brussel. Met haar eindexamencollectie Rite of Passage, die bestaat uit totemsilhouetten, wil Novignon een brug slaan tussen haar zoektocht naar haar identiteit als ontwerpster en de representatie van het Afrika van vroeger en nu.

FASHION BRAND OF THE YEAR: ORTA

Een vijftal jaar geleden vatten Marion Schoutteten en Gauthier Provoost het plan op voor een Europees, ethisch en betaalbaar premiummerk. De ontwerpen zijn modieus, maar tijdloos. In 2022 ontwikkelde het jonge koppel de eerste honderd procent Europese, milieuvriendelijke viscose. Orta behaalde dit jaar ook de belangrijke B Corp-certificering en werd daarmee het eerste Belgische prêt-à-portermerk dat dit internationale duurzaamheidslabel krijgt.