Tim Van Steenbergen en Ruth Goossens starten duurzaam modeatelier met nieuwkomers en vluchtelingen

Ontwerper Tim Van Steenbergen en Knack Weekend-hoofdredacteur Ruth Goossens lanceren RE Antwerp, een lokaal modeatelier waar nieuwkomers met reststoffen high end kledingstukken maken.

Met dit atelier willen Van Steenbergen en Goossens het klassieke modesysteem veranderen. De focus wordt verlegd naar duurzaam, circulair en verantwoord ondernemen, zonder in te boeten op kwaliteit en stijl. RE Antwerp is gegroeid vanuit een grote liefde voor mode, maar ook vanuit het besef dat de modesector vaak een negatieve impact heeft op mens en planeet.

Kennis uitwisselen



Het atelier biedt nieuwkomers en vluchtelingen de mogelijkheid om hun kennis over confectie, opgedaan in hun thuisland, in te zetten. Onder leiding van Tim Van Steenbergen creëren ze samen collecties, waarbij ze extra ervaringen opdoen die nodig zijn voor high-end modeproductie.

‘De afgelopen jaren verdwenen de maakbedrijven uit ons straatbeeld en zelfs bijna volledig uit onze samenleving. Gelukkig bleef de liefde voor kleding en mode, maar de vakkennis en kunde verdween. Het ambacht werd niet langer naar waarden geschat, waardoor steeds meer labels en ontwerpers vandaag kampen met een tekort aan personeel. We willen het ambacht opnieuw sexy maken en een plek geven in onze stad. Daarvoor doen we beroep op de kennis en kunde van nieuwkomers die ervaring hebben met het bewerken van textiel. Zij zijn immers vaak afkomstig uit de regio’s waar onze kleding vandaag wordt geproduceerd’, klinkt het bij de initiatiefnemers.

De mosterd voor deze manier van werken haalde RE Antwerp bij het horecaconcept Instroom van Seppe Nobels. Daarvoor doen ze beroep op GATAM vzw, waar ook het restaurant van Nobels mee samenwerkt.

Hergebruik

Een minder grote ecologische voetafdruk in de mode? Daar zijn creatieve oplossingen voor nodig. Voor de collecties van RE Antwerp worden daarom reststoffen en overschotten van kleding van Belgische merken en Antwerpse ontwerpers gebruikt. Dit brengt nieuwkomers ook in contact met creatieve bedrijven, wat bijdraagt aan hun toekomst op de arbeidsmarkt.

Een andere manier waarop mode een negatieve impact uitoefent op de planeet, is de constante stroom aan nieuwe producten. Het is dan ook niet de bedoeling van RE Antwerp om elk seizoen een complete collectie te ontwerpen. Het atelier zal eerder met beperkte oplages werken. Het resultaat wordt bepaald door de ontmoeting tussen de kennis van de nieuwkomers, de reststoffen en de creatieve visie van Tim Van Steenbergen.

Persoonlijke toets

De collectie wordt verkocht in een open atelier, waar de modeliefhebber kennis kunnen maken met de verhalen en de mensen achter deze producten. Het maakproces wordt zo terug zichtbaar in het Antwerpse straatbeeld. Eerlijke productie wordt op die manier letterlijk in de vitrine gezet. Ook geeft het de mogelijkheid om in gesprek te gaan met elkaar: consumenten kopen geen anoniem gemaakte jas, T-shirt, broek of hemd, maar een origineel kledingstuk met een authentiek verhaal.