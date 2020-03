Het gaat er woelig aan toe aan de top van de mode- en cosmeticawereld. Zowel modehuis Givenchy, cosmeticagigant L'Oréal als e-commerceplatform Matchesfashion krijgen een nieuwe topman.

Philippe Fortunato, de huidige CEO van het Franse modehuis Givenchy, geeft na bijna zes jaar de fakkel door aan Renaud de Lesquen. Fortunato vertrekt op 1 april omdat hij 'een persoonlijk project wil voltooien'. Met Lesquen haalt het Franse modehuis alvast een ervaren rot aan boord. Eerder was hij al aan de slag als CEO van Dior en vervulde hij soortgelijke functies bij L'Oréal Paris, YSL Beauté en Giorgio Armani Beauty.

Ook bij cosmeticagigant L'Oréal is er verandering op til: Jean-Paul Agon legt na veertien jaar zijn functie als voorzitter neer. Voor hij volgende zomer vertrekt, wil Agon de macht binnen L'Oréal meer spreiden door een aparte voorzitter en directeur aan te duiden. 'Of er een vrouw de nieuwe CEO wordt weet ik niet, maar het is niet uitgesloten.' Meer dan twee derde van de werknemers van L'Oréal zijn vrouwen.

Als laatste krijgt ook Matchesfashion, een e-commerceplatform met meer dan 400 luxemerken als Gucci, Prada en Balenciaga in de aanbieding vanaf 19 maart een nieuwe CEO. Ajay Kavan vervangt topman Ulric Jerome, die zijn functie afgelopen zomer na zes jaar verliet. Kavan is nieuw in de modewereld, maar niet in de e-commerce. Negen jaar werkte hij als ondervoorzitter bij retailer Amazon, waar hij de bezorgservice Amazon Fresh lanceerde in Europa en Japan.

