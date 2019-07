De sport-bh doet zowel in de fitness als op straat vaker en vaker dienst als T-shirt. Steeds meer merken zoeken een compromis tussen comfort en esthetiek. Of ze daar ook in slagen? Knack Weekend testte vier exemplaren tijdens een kracht- en cardiotraining.

Serena, Etam (29,99 euro)

Lingerieketen Etam is een veilige haven voor grote en kleine boezems op zoek naar een budgetvriendelijke bh. De sport-bh die ik opgestuurd krijg, is mooi. De kleuren zijn fel maar niet opzichtig, de bandjes speels, maar niet uitdagend. Het enige wat me vooraf wat zorgen baart, is de decolleté: die is naar mijn preutse normen iets te diep, zeker voor mijn cupmaat 75D. De belangstellende blikken in de fitness lijken dat vermoeden te bevestigen. Mijn eerste fitnessoefeningen voer ik uit met een bang hartje en een angstvallige blik op de spiegel. Tot mijn grote opluchting blijft alles de hele krachttraining lang netjes zitten. Op het einde waag ik me nog aan een snelle sessie touwtjespringen, maar dat blijkt toch iets te optimistisch. Deze bh is je ideale partner in crime voor yoga, krachttraining of andere low impact-sporten, maar voor het zware werk kies je beter voor meer een meer solide exemplaar.

Esthetiek: 4.5/5 Comfort: 3/5 Ondersteuning: 2.5/5

HKMX Sport BH, The All Star, Hünkemoller (37,95 euro)

Met topmodel Doutzen Kroes als uithangbord heeft Hünkemoller de laatste jaren sterk ingezet op de sportmode. Het exemplaar dat ik test is er eentje uit haar collectie. Qua ondersteuning geeft het merk een '2': de bh is geschikt voor activiteiten die niet al te veel inspanningen van jezelf en je borsten vergen.

Dat is ook mijn ervaring. Mijn boezem zit netjes en esthetisch verantwoord ingesnoerd en alles blijft mooi op zijn plek wanneer ik ijverig squat, pomp en deadlift. Touwtjespringen ligt, zoals het etiket aangeeft, iets moeilijker: mijn borsten springen net iets te enthousiast mee op het ritme. Dat geldt ook voor het uittrekken van de bh na een zweterige sportsessie. De artistiek verantwoorde sluiting op de rug is mooi en biedt extra steun, maar het is geen sinecure om de bh na het sporten van je plakkerige lijf te verwijderen.

Esthetiek: 3/5 Comfort: 3/5 Ondersteuning: 3/5

Triumph Triaction Extreme Lite N (65 euro)

Op het vlak van sportmode heeft Triumph een stevige reputatie, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Ik probeer een exemplaar uit de Triaction Extreme Light-reeks, waarvan de bandjes zowel kruiselings als recht gedragen kunnen worden. Ook deze bh past en ondersteunt vrij goed. De stof is heerlijk soepel, wat het aan- en uittrekken vergemakkelijkt en het draagcomfort verhoogt. Het model is basic maar flatterend. Dankzij de felle kleurtjes ziet het geheel er toch niet te bh-achtig uit om zonder T-shirt én zonder schroom te dragen. Tijdens het sporten bestudeer ik mezelf Temptation Island-gewijs in de spiegel. Gerustgesteld kan ik vaststellen dat deze sport-bh geen millimeter vel te veel blootgeeft tijdens de gebruikelijke fitnessoefeningen. Ook mijn borsten blijven netjes in het gareel. Alleen joggen ligt iets moeilijker, maar aangezien de bh daar niet echt voor bedoeld is, is dat niet onlogisch.

Esthetiek: 4/5 Comfort: 4/5 Ondersteuning: 3.5/5

Sportbh met rits, Oysho (39,99 euro)

De Spaanse keten Oysho heeft een uitgebreid aanbod aan sportkledij, maar die is jammer genoeg niet in elke maat beschikbaar. Vooral bescheiden boezems worden hier ruimschoots bediend. Toch slaag ik erin om een passende bh te vinden, zij het in een maat kleiner dan mijn gebruikelijke afmetingen. Het exemplaar dat ik test, is basic zwart en heeft een mooie, strakke pasvorm en een ritssluiting vooraan. Handig voor het aan- en uittrekken, maar beangstigend tijdens het sporten. De rug is afgewerkt met cut-out details, die het geheel iets minder een bh-uitstraling geven. Het etiket belooft me een high support, dus ik waag me aan een rondje joggen in het park. De eerste tien minuten houd ik de rits nauwlettend in de gaten, maar mijn vrees voor ongelukjes blijkt ongegrond. De rits én mijn borsten blijven mooi op hun plaats. Daarmee bevestigt deze bh jammer genoeg een beetje de aloude vooroordelen: hoe klassieker en eenvoudiger het model, hoe beter de ondersteuning ervan.