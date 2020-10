Wie van slow fashion houdt, zet koers naar Brussel. Drie ontwerpers achter Belgische labels openden er recent een nieuw winkelconcept. Daarnaast breidt het duurzame modeplatform COSH! uit naar Brussel: nooit meer doelloos op zoek naar eerlijke mode in onze hoofdstad.

Annelies, Ramona en Mustafa, de ontwerpers van Atelier Annelies Bruneel, MONA WIE en Ataman, focussen met hun labels op hoogwaardige kleding, volgens de slow fashion principes. Minder focus op trends en snelle productie, meer op stijl en hoogwaardige stoffen. In hun nieuwe shop nodigen ze hun klanten uit om op zoek te gaan naar hun eigen authentieke en persoonlijke stijl.

Alle drie produceren ze met lokale werkplaatsen, die echte knowhow hebben en respect tonen voor de arbeidskrachten. In hun gezamenlijke winkel kan je kiezen tussen verschillende stijlen en een verschillende aanpak: prêt-à-porter, semi-couture of haute couture. De prijzen variëren, naargelang de aanpak die je verkiest.

Praktisch Darwinstraat 37, 1050 Elsene Geopend van dinsdag tot en met zaterdag, van 11u tot 19u, en zondag van 11u tot 16u.

De initiatiefnemers van de nieuwe slow fashion-shop in Brussel voor hun boetiek © GF

COSH! landt in Brussel

Na een succescolle lancering in Vlaanderen, breidt COSH! nu ook uit naar Brussel. Via de website vind je gemakkelijk duurzame mode-adressen, volledig naar jouw smaak, vereisten en budget. Na het inloggen maak je een routeplanner op maat aan, met alle adressen die jij een bezoekje wil brengen. Er zijn verschillende opties om je zoektocht naar duurzame adresjes aan te pakken. Kijk op de kaart en kies locatiegebonden welke winkels op je route moeten voorkomen of selecteer via filters naar wat je precies op zoek bent: mannen- of vrouwenmode, welke prijscategorie je voorkeur heeft, wat je persoonlijke stijl is en wat voor soort kleding je wil kopen. Bij iedere winkel ontdek je welke eerlijke merken ze aanbieden en welke duurzame eigenschappen die merken precies bezitten.

