Schitterend nieuws: 7 opkomende juwelenmerken om te volgen

Terwijl juwelen vroeger vooral een statussymbool waren, dienen ze vandaag om je persoonlijkheid te onderstrepen. Deze zeven nieuwe juwelenmerken hebben het allemaal: ze zijn chic, duurzaam en een tikje eigenzinnig.

1 Ōkan Studio

Eva Longoria, Leïla Bekhti of zelfs Laetitia Casta, ze zijn allemaal al gespot met een creatie van Margaux Gripon. Niet slecht voor een label dat nog maar enkele maanden oud is. Ze stond al in alle Franse modebladen en dat komt omdat deze juwelen niet alleen elegant en inventief zijn, maar ook kracht en vertrouwen uitstralen. Typerend voor Margaux, die eindelijk bevrijd is van haar imposter syndroom, dat haar lange tijd belette om haar werk te lanceren. Haar ringen en armbanden zijn haast architecturale sculpturen die – zo hoopt ze – helpen om je buikgevoel te volgen en te geloven in jezelf.

okan-studio.com

Ōkan Studio

2 moLTo aL dENtE

“De creaties nodigen je uit om diep in jezelf te kijken en te vieren hoe uniek je bent”, zegt Anne-Sophie Christiaens, oprichtster van dit jonge Vlaamse label dat zichzelf omschrijft als “een verhaal van totems en symbolen, van energie, mysterie en magie.” Lees: in deze ringen met typerende ovale vorm laat je graveren wat je maar wilt. Zo vertel je je eigen verhaal. En “omdat alles verandert, alles evolueert en we dat moeten vieren”, is de lijn inclusief.

moltoaldente.com

moLTo aL dENtE © ANSO

3 Van Den Abeele

Delphine Crechriou groeide op in Montmarte in Parijs, waar ze naar eigen zeggen een heel gelukkige jeugd had. Haar kleurrijke en gedurfde creaties ademen haar vrije en nieuwsgierige persoonlijkheid. De vrouw die samen met Jenny Collinet het succesvolle Hipanema creëerde, heeft nu een nieuw merk, dat de naam van haar man en dochters draagt. “Ik hou van dit beroep. Na een dag hard werken krijg je een magische beloning: een schitterend sieraad. Werken met goud en edelstenen en mijn fantasie gebruiken, het maakt me elke seconde blij.” En de klanten vragen om meer.

vandenabeeleparis.com

Van den Abeele

4 Unsaid

Voor Philippe Nobile en Ankit Mehta, het duo achter dit label, moeten de juwelen van de toekomst koolstofneutraal zijn. Hun engagement vertaalt zich in moderne en elegante juwelen met laboratoriumdiamanten uit zonne-energie, regenwater en aardgas die ze in gerecycled goud zetten. Het zijn stukken die blijven en – hopelijk – doorgegeven worden aan toekomstige generaties, met respect voor de planeet en haar bewoners. Een duurzaam concept waar ze bij Printemps Parijs en de Londense Dover Street Market wild van zijn.

unsaid.com

Unsaid © GF

5 Feners

Net als landgenoten als La Manso of Levens Jewels speelt ook Feners met codes (en met hars) en brengt het een moderne en frisse versie van de doorschijnende juwelen uit de jaren negentig. Carla en Adri, twee verwante geesten die allebei heel nieuwsgierig zijn, ontwierpen eerst schoenen, daarna kleding. Zopas breidden ze hun assortiment uit met accessoires. De vormen zijn geïnspireerd op fauna en flora, de iriserende kleuren zijn betoverend en verleidelijk. Kortom, straf Spaans spul.

feners.com

Feners © GF

6 Lauri Jewelry

Op haar vierentwintigste startte Lauri, alias Laura Kas, haar jonge label op via sociale media waar haar creaties, een mix van zilver en gekleurde stenen, al snel razend populair werden. Ze is niet opgeleid aan La Cambre of aan de Academie voor Schone Kunsten, maar aan de Antwerpse Zeevaartschool. Tijdens haar tochten op zee raakte ze gefascineerd door de golven en de stroming en dat vertaalt ze vandaag in juwelen die in beweging lijken, alsof het metaal nog aan het smelten is. “Het is een beetje zoals het water dat de rotsen raakt”, benadrukt Laura, die elk stuk met de hand maakt en ook op maat werkt.

lauri-jwlry.com

Lauri Jewelry © LINDE STEVENS

7 Jente Fleerackers

Deze Antwerpenaar is nog niet eens afgestudeerd als goudsmid, maar zijn creaties zijn nu al een hype. Voor hij aan de Academie voor Schone Kunsten studeerde, volgde hij een bachelor architectuur en dat zie je in zijn werk. Kleding en accessoires waren altijd al een manier om zich uit te drukken, al relativeert hij zichzelf ook graag. “Mijn sieraden zijn assertief, zonder dat ik mezelf al te serieus neem. Ik hou het graag speels”, zegt hij. Een voorbeeld? Zijn signatuurstuk, een ring die geïnspireerd is op een simpel gebakken ei. Een speelse visie, ruwe materialen: die gedurfde gelaagdheid is zijn DNA.

@jentefleerackers