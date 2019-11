De H&M Design Award 2020 wordt uitgereikt aan Sabine Skarule. De Letse ontwerpster studeerde af aan de Antwerpse Modeacademie. Ze gaat naar huis met 50.000 euro.

De afstudeercollectie van Sabine, '+371', werd geïnspireerd door de ambachten van haar moederland Letland en haar persoonlijke herinneringen aan de breitechnieken die ze leerde tijdens haar kindertijd. De jury van de negende editie van de H&M Design Award pikte de jonge ontwerpster uit deelnemende studenten uit 42 landen, die aan 17 gerenommeerde modescholen studeerden. Van de tien finalisten, waren er maar liefst drie kandidaten van de Antwerpse Modeacademie. Naast Sabine waren ook Quinten Mestdagh en Shuting Qiu bij de laatste tien.

Dromen

Het doel van de prijs is om nieuw ontwerptalent in de kijker te zetten, afgestudeerde ontwerpers te inspireren en de volgende generatie jonge creatievelingen aan te moedigen om deel uit te maken van de modetoekomst. 'De H&M Design Award winnen is ongelooflijk. Het is een fantastisch startpunt om mijn eigen label op te richten. Deze prijs opent deuren en geeft me de vrijheid om mijn dromen na te jagen,' klinkt het bij de winnares. Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur bij de Zweedse modeketen, kijkt alvast uit naar wat de jonge designer nog allemaal in haar mars heeft. 'Er zit zoveel emotie in haar collectie. Er waren zoveel verschillende elementen, zoveel ambacht en techniek. Het maakt dat je meer wilt zien.'

Afstudeercollectie van Sabine Skarule © HM

Deze prijs in ontvangst nemen kan een duwtje in de rug zijn om internationale aandacht te verwerven. De winnaar van 2017, Richard Quinn, showt ieder seizoen tijdens London Fashion Week, mocht Hare Majesteit The Queen of England al ontvangen op de front row en kleedt heel wat sterren in zijn opvallende bloemenlooks. Stefan Cooke, de winnaar van 2018, is te vinden in winkels zoals Dover Street Market de winnares van vorig jaar, Priya Ahluwahlia, trekt wereldwijd de aandacht met haar nieuwe upcycling beweging.