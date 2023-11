S.O.S. eindejaarscadeautjes: pop-ups waar je originele geschenken shopt

Op zoek naar kerstcadeaus buiten de gebaande paden? Dankzij deze pop-ups in Antwerpen, Gent, Hasselt en Brussel kom je niet van een kale reis terug.

1-Een ons talent, graag

In de Gentse Machariuswijk transformeren interieurdesigner Gino Pecqueux en modelabel Ida&Volta een oude slagerij tot creatieve hotspot Nr.63. Bewonder naast hun werk ook dat van ander opkomend talent, zoals het duurzame modelabel van Janne Landuyt, de juwelencollecties van Anna Timmermans en porseleinen creaties van grafisch vormgever Katrien Dierickx.



Tot en met 31 december, open van donderdag tot zaterdag van 11u tot 19u en zondag van 10u tot 14u (ook open op afspraak).

Kapelstraat 2, Gent, nr63.gent



2-Nieuwe namen

Niet ver van het Dampoort-station krijgen verschillende opkomende artiesten een podium tijdens de pop-up Design & Crafts. Je mag werk verwachten van textieldesigners Sofie Roterman en Nele Demeulemeester, speels keramiek van Elke Vanlerberghe en de herwerkte debuutcollectie van juwelenontwerpster Pauline De Roover.

10 december, open van 12u30 tot 18u.

Dendermondsesteenweg 104, Gent



3-Vrouwenverbond

De eerste Belgische vrouwelijke ledenclub The Nine strijdt voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Tijdens hun tweede kerstmarkt zetten ze vrouwelijk vakmanschap in de kijker, met namen als KAAI, Lucile & Joséphine en Rosmarino Studio. Amnesty International voegt daarnaast een betekenisvolle touch toe met een selectie kaarsen.

1 december, open van 15u tot 22u.

Archimedesstraat 69, Brussel, thenine.be



4-Glazen blazen

Voor speelse designobjecten uit gerecycleerd glas moet je binnenspringen bij Jules Doyen. Zijn kleurrijke lampen, vazen en kaarsenhouders blaast hij stuk voor stuk zelf. Geen twee stuks zijn daardoor identiek.

Tot en met 31 december, open van woensdag tot en met zondag van 11u tot 18u.

Kloosterstraat 84, Antwerpen, ju-jd.com, @ju.poweredbyjd



5-Pup met stijl

Vlak bij de oevers van de Schelde bundelen Nomad Objects en Good Boi Bobbie hun liefde voor design en honden. Ze maakten een esthetische hondenmand met matching poef en kussen die zowel viervoeter als baasje plezieren. In de pop-up ontdek je verder kleurrijke Marokkaanse tapijten en andere interieuritems, net als trendy hondenaccessoires.

Tot en met 6 januari 2024, open van woensdag tot zondag van 11u tot 18u30.

Kloosterstraat 177, Antwerpen



6-Bitterbal in de boom

Op een steenworp van het Antwerpse Marnixplein creëert beroepsgrapjas Karen François samen met Sir Jerom en illustrator Kelly Hortense van Loon (@kelliofromhellio) wellicht de meest verrassende pop-up van dit najaar. Verwacht eigenzinnige vondsten, zoals kerstballen in de vorm van frituursnacks en een grijpkraanmachine waarmee je jezelf op een Secret Santa-cadeau trakteert. Je kunt daarnaast ook aansluiten bij workshops als ‘Winterlandschap schilderen met Bob Ross’.

Tot en met 28 december, open van woensdag tot zondag van 11u tot 18u.

Volkstraat 16, Antwerpen

@karenfrançoiss



7-Kerst voor iedereen

Van duurzaam waspoeder om je ecologische voetafdruk te verkleinen en verzorgingsproducten voor mannen, tot matching pyjama’s voor het hele gezin en handgeweven leren tassen: de VDK Kerstmarkt in Ukkel mikt op een divers publiek.

Van 30 november tot en met 3 december, open van 12u tot 19u.

Vanderkinderestraat 233, Brussel

@vdk233



8-België boven

De Hasseltse boetiek La Bottega verwelkomt verschillende Belgische creatievelingen tijdens een heuse belevingsdag. Tijdens hun event Meet The Belgian Creatives stelt onder meer model Cesar Casier zijn nieuwste kookboek voor, ontdek je Jani Kazaltzis’ beautylijn IOAN en proef je de nieuwste smaak van Lady Jane Cocktails.

3 december, vanaf 13u.

Paardsdemerstraat 9, Hasselt

labottega.be



9-Tussen kunst en cadeau

Een eclectische mix van een galerie en een conceptstore: vlak bij het Hendrik Conscienceplein verwelkomt initiatiefneemster Katarina Vercammen onder meer de zussen Degeyter die flashy handtassen en verfijnde keramiek brengen, Henriëtte Tomassen en haar geweven muurbekleding, en Rika Baudin met gerecycleerde bontaccessoires.

Van 7 tot 23 december, open van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 18u.

Minderbroedersrui 74, Antwerpen



10-Naar de markt

Een mix tussen boerenmarkt, galerij, retro paradijs en ambachtenmarkt strandt neer in Borgerhout. Op de veelzijdige bijeenkomst is er voor elk wat wils: van knutselmateriaal door Congé Bricolé voor de kleinsten en sfeervolle platen van Sergeant Single en Soldier Rien tot veganistische bakmixen van Starfish Deli en creatieve kunstinstallaties door Dajo Peeters.

9 december, open van 11u tot 18u.

Kattenberg 93, Borgerhout, @pekmarkt



11-Eco-Chique

Op de Kerst pop-up en stock sale van Tales by Solid vind je geschenken die duurzaamheid omarmen aan zoete prijzen. Je ontdekt er handgemaakte kleding en interieurstukken die kleur en stijl in huis brengen: van unieke Kantha-jasjes en alpaca knitwear tot geweven lampenkappen en tassen.

Op 2 en 3 december, open van 10u tot 18u.

Kortrijksesteenweg 697, Gent, @talesbysolid_



12-Match made in Belgium

In het centrum van Antwerpen kruipen tijdens de koude decemberdagen vier lokale merken wat dichter bij elkaar en bundelen hun werk in één winkel. De pop-up biedt onder meer limited edition sjaals uit merinowol door Wolvis, biologische skincare van Cîme, praktische handtassen door Annelies Timmermans en kleurrijke kussens en plaids van King Comf.

Van 8 tot 30 december, open van maandag tot zaterdag van 11u tot 18u (24 december tot 16u, gesloten op 25 december).

Wiegstraat 12, Antwerpen



13-LERRY Christmas

Liesje Patteet en Elke Vanlerberghe slaan voor het eerst de handen in elkaar tijdens hun pop-up ‘LERRY Christmas, an adventure with Liesje Patteet’. Naast de vrolijke keramiek van LERRY ceramics ontdek je er ook het werk van bevriende kunstenaars: houten meubelstukken met een vleugje nostalgie van Stoonie, kunstzinnige creaties uit kaarsen wax door Malte van der Meyden en werk van grafisch ontwerper Samuel Nyholm.

Op 19 december en 20 tot 24 december, open van 17u tot 21u. Beverhoutplein 13, Gent, lerryceramics.com



14-Bij Arthur thuis

In een majestueus Antwerps pand ‘Het huis van Arthur’ geeft Katrien Smets een podium aan Belgisch ondernemerschap: van Mieke Dierckx met stijlvolle handtassen tot DNA-gebaseerde huidverzorging van Nomige en vegan make-up door i.am.klean. Ook het sportswearmerk van Smets, A Natural Connection, kan je er ontdekken. Naast een breed winkelaanbod, kan je jezelf inschrijven voor boeiende workshops of een private dining ervaring.



Van 1 tot en met 31 december (uitgezonderd voor 4, 25 en 26 december), open van 11u tot 19 u

Arthur Goemaerelei 57, Antwerpen