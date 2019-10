Stijlvol op de latten staan: het zelfs voor de meest doorwinterd modeliefhebbers een uitdaging. De nieuwe samenwerking het wintersportmerk Templa en de Belgische ontwerper Raf Simons wil daar verandering in brengen met een volwaardige skicollectie.

Het is niet de eerste keer dat het Australisch-Belgisch merk Raf Simons weet te strikken. Eerder al brachten de twee samen een reeks bivakmutsen uit. Dit seizoen lanceren ze een skicollectie, een primeur voor de voormalig creatief directeur van Calvin Klein. De collectie bestaat uit jassen, broeken, T-shirts, vesten en mutsen.

'We hadden al donsjassen in onze eigen collecties, maar het was interessant om samen te werken met een speler als Templa wegens de enorme technische knowhow', zo licht Simons de samenwerking toe in De Tijd.

Technische perfectie

'De magie zit in de minimalistische snit, de technische details en de extreme focus op performance', klinkt het nog. De skipakken zijn bijvoorbeeld uitgerust met een Recco-lawinealarmsysteem dat reddingsteams waarschuwt wanneer je ondergesneeuwd raakt. De gebruikte sympatex-stoffen ademen, zijn ecologisch en waterdicht. 'Templa vinkt alle hokjes aan qua technische perfect', aldus Simons.

De jassen uit de collectie beginnen vanaf 1.750 euro, voor een broek betaal je 888 euro, voor een T-shirt al snel 392 euro.