Na een zomer vol hitterecords kijken veel skiërs en snowboarders ongeduldig uit naar de wintermaanden. Maar wat hebben Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en andere wintersportlanden voor hen in petto?

Trend Diep in het meer

Al jaren proberen skistations toeristen te lokken met meer dan perfect onderhouden pistes alleen. Zo zijn sneeuwschoenen, ijsfietsen en pisteyoga haast overal ingeburgerd. Een duidelijke nieuwe trend is het ijsduiken. In Tignes ontdekt de wintersporter de unieke wereld onder de dikke laag ijs van het lokale meer. Aan de oevers van het Meer van Annecy opent komende winter duikschool Apnea & Swim de deuren. En in Montriond, in het bekende skigebied Portes du Soleil, kun je een van de bergmeren ontdekken tijdens een frisse duik.

