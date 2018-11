Pharrell Williams ontwerpt capsulecollectie voor Chanel

Het is niet de eerste keer dat de muzikant samenwerkt met het beroemde modehuis. Eerder kreeg hij al een rol in de kortfilm 'Reincarnation', die Karl Lagerfeld in 2014 bedacht en regisseerde. Williams voorzag die kortfilm ook van een soundtrack.

Bovendien liep hij ook al op de catwalk voor Chanel en poseerde hij meermaals voor advertenties van het Franse luxehuis. Vorig jaar bewerkte hij nog een paar sneakers voor Chanel. Hij is dus niet aan zijn proefstuk toe als het gaat over zijn eigen creatieve stempel drukken op items van Chanel.

Voor de lente en zomer van 2019 mocht hij een capsulecollectie van zowel kleding als accessoires ontwerpen. De collectie wordt voorgesteld op 29 maart, tijdens de opening van de nieuwe flagship boetiek in Seoel. Vanaf vier april kan je de ontwerpen ook vinden in geselecteerde Chanel shops wereldwijd. Nog even geduld voor deze 'Happy' samenwerking dus.