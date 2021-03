Er is de voorbije twintig jaar van alles gezegd en geschreven over Paris Hilton. Dat ze dom was en echt geen enkel talent had, een imago waarvoor ze zelf deels verantwoordelijk was. Maar sinds kort wordt Paris gewaardeerd. En dat heeft ze opnieuw voor een stuk aan zichzelf te danken.

In 2007 kroonde Guinness World Records haar tot werelds Most Overrated Celebrity. In The Simple Life, de realityserie waarin ze met Nicole Richie te zien was, speelde ze een karikatuur van zichzelf, een rol die ze tot voor kort is blijven vertolken, chihuahua's onder de arm. Hilton was famous for being famous toen Instagram nog moest worden uitgevonden. Ze is een pionier van ons digitale tijdperk, de verpersoonlijking van roem in de 21ste eeuw. Kim Kardashian heeft letterlijk en figuurlijk stage bij haar gelopen, dat zegt veel.

© beelden: getty images

Haar parcours is indrukwekkend. Ze verbond haar naam aan schoenen, zonnebrillen, accessoires voor honden, shampoos, pruiken, een resort op de Filippijnen, een motorraceteam, videogames. Ze was te zien in films, series en reclamespots, soms als actrice (ze won ooit de 'gil van het jaar' voor haar rol in een horrorfilm), soms als zichzelf. Ze scoorde hits, genereerde meer dan 2,5 miljard dollar met haar parfums. Er zijn Paris Hilton-boetieks van Bogota tot Mekka. Als populaire deejay stond ze onder meer op Tomorrowland.

Met Nicole Richie op de première van The Simple Life. © beelden: getty images

Dat ze haar imago wist om te gooien, heeft de intussen veertigjarige Paris opnieuw vooral zelf geregeld. De uitstekende documentaire This Is Paris toonde vorig jaar een andere, volwassen Hilton, die echt wel iets te zeggen had. De film werd meer dan twintig miljoen keer bekeken op haar YouTube-kanaal. Eind februari lanceerde ze haar eigen podcastemporium, en vanaf deze week is ze te zien in een door Mert Alas en Marcus Piggott gefotografeerde campagne voor het Franse luxehuis Lanvin. Een onverwachte combinatie: Paris Hilton deed al campagnes, en liep ook mee in shows van onder meer Philipp Plein, maar dit is toch nog iets anders.

Op de runway voor Plein Sport van Philipp Plein in Milaan in 2019. © beelden: getty images

Artistiek directeur Bruno Sialelli van Lanvin liet zich inspireren door de swans van de Amerikaanse high society in de jaren vijftig en zestig: Babe Paley, Slim Keith of Lee Radziwill, elegante vrouwen die kunnen worden beschouwd als de influencers van toen. 'Ik wilde Paris tonen zoals ze nog nooit was getoond', zegt Sialelli. 'We hebben de styling gestript, zodat ze er heel naturel uitziet. We wilden de klemtoon leggen op haar vermogen om zichzelf te transformeren, zoals een zwaan.'

Deejay op Tomorrowland in Boom in 2019. © beelden: getty images

En Hilton? Die is vol bewondering voor stichter Jeanne Lanvin. 'Het rijk dat zij 130 jaar geleden heeft gebouwd op de fundamenten van een winkeltje staat nog altijd overeind. Haar ondernemersgeest is ongelooflijk. Doet dat je niet aan iemand denken?'

Als model op Rihanna's Savage X Fenty Show in 2020. © beelden: getty images

