Ooit een tent, nu een handtas: The North Face en Raeburn lanceren duurzame tassencollectie

The North Face ging in zee met de Londense ontwerper Christopher Raeburn voor een collectie milieuvriendelijke handtassen.

Modeontwerper Christopher Raeburn staat al langer bekend om het herwerken van overtollige stoffen en kledingstukken met zijn label Raeburn. Voor zijn nieuwe project, een collectie handtassen gemaakt uit gerecycleerde tenten, bundelt hij de krachten met outdoorspecialist The North Face.Voor elke tas werden verschillende delen van The North Face-tenten gerecycleerd, waardoor ze stuk voor stuk uniek zijn.

De limited edition collectie bestaat uit twee draagtassen en een rugzak met trekkoorden, allemaal overwegend in het geel. Elke tas kreeg ook het iconische The North Face-logo mee en de 'RÆBURN/RECYCLED'-riemen. Om in de sfeer van het kamperen te blijven, kan elke tas ook in een klein zakje worden verpakt.

Verkrijgbaar op thenorthface.eu en raeburndesign.co.uk. Prijzen schommelen tussen 90 en 150 euro.