The Woody Group heeft er een nieuw aaibaar modemerk bij. Het Belgische label lordsxlilies draait helemaal om je vrij voelen. Inspiratie haalde het team uit de natuur.

De voorbije maanden werkten heel wat mensen van thuis. We hebben aan den lijve ondervonden hoe verleidelijk het is om heel de dag door in pyjama of jogging te blijven rondlopen. Het nieuwe label lordsxlilies speelt daar handig op in. Met hun zachte, comfortabele en romantische kledij verenig je comfort en stijl. Zelf noemen ze het 'freewear', kleding die zo relaxed is als je nachtkleding, maar toch gekleed genoeg voor een meeting of om in te gaan winkelen.

'Eigenlijk startten we lang voor covid-19 met lordsxlilies, meer dan twee jaar geleden. We voelden toen al aan dat romantiek aan een opmars bezig was en er ook nood kwam aan meer evenwicht, rust en zingeving. Allemaal waarden die we in lordsxlilies samengebracht hebben. De tijdsgeest volgde ons,' vertelt Kate Stockman, Art Director lordsxlilies. Kate Stockman: 'De laatste jaren dwingt de klimaatverandering de fashion industry om bewuster om te gaan met kledij en weg te stappen van een maatschappij waarin kleding na enkele draagbeurten alweer wordt weggegooid. Bij lordsxlilies streven we ernaar om onze capsulestuks op een zo duurzaam mogelijke manier te ontwerpen. Denk aan het gebruik van stoffen en materialen die kwalitatief lang meegaan en stuks die de garderobe kunnen aanvullen zonder ermee te vloeken. We brengen tijdloze kledij die niet gaat vervelen en in alle seizoenen kan doorgedragen worden.We blijven streng voor onszelf en zoeken seizoen na seizoen naar betere, zachtere en duurzamere stoffen. Het kan altijd beter en de industrie schakelt hierin gelukkig zeer snel: ieder seizoen zijn er betere alternatieven beschikbaar. Dit is natuurlijk een tijdrovend proces, maar ook uitdagend en essentieel. Daarnaast weten we bij lordsxlilies dat telewerken de norm wordt. Tijdens de lockdown heeft bijna iedereen geleerd dat thuiswerk een haalbaar alternatief is en hoe virtueel vergaderen werkt. We hebben ook ingezien dat deze nieuwe manier van werken een andere garderobe vereist dan de klassieke werkkledij. Niet basic, maar wel een sober kleurpalet op basis van natuurtinten met één meer opvallende trendkleur. Voor de snits kiezen we oversized comfy modellen in luxueus aanvoelende stoffen. Het is vandaag ook meer dan ooit belangrijk terug te grijpen naar een intens gevoel van warmte en veiligheid. We willen ons geborgen en veilig voelen, dus we gaan op zoek zachtheid en comfort voor het telewerken en tijdens zoommeetings, maar tegelijkertijd willen we niet met een aftandse pyjama achter ons scherm betrapt worden. Onze klanten gaan ook voorzichtiger aankopen door de huidige coronacrisis. Daar proberen we rekening mee te houden door geen dwingende collectie te presenteren, maar een verzameling van sterke losse stuks, die onderling te combineren zijn, dwars door de verschillende capsules heen. 'Kate: 'Nachtkleding en sportkleding duiken steeds meer op in het straatbeeld. We zien niet alleen joggings, oversized hoodies en kimono's, maar ook zijden slipdresses en zelfs volledige printpyjama's op feestjes en recepties verschijnen. Weliswaar met een hakje eronder en partymake-up, maar niemand kijkt er nog van op. Omdat ze bleven hangen onder de noemer nacht- en sportkleding, werkte dat toch beperkend. Daarom bedachten we de term 'freewear': kleding om te dragen wanneer je wil, waar je maar wil en voor verschillende gelegenheden. Het heeft niets met sport te maken, maar voegt een romantische toets toe aan de garderobe van vele vrouwen die geen aansluiting vinden bij de huidige athleisure trend. Onze capsulecollecties zijn heel flexibel, van bed tot tuin, van groentenmarkt tot feestje. Je kan onze stuks zowel binnen- als buitenshuis dragen en er staat geen enkele stempel op. Heerlijk vrij.'Kate: 'Naast het samenstellen van inspiratieborden rond sfeer, kleurenpalet en de architectuur van een collectie, wordt ook per seizoen bepaald met welke materialen we gaan werken. In een paar woorden? Superzacht, behaaglijk warm in de winter, crispy koel in de zomer, comfortabel en aaibaar. Als een stof daar niet aan voldoet, beginnen we er zelfs niet aan. Comfy kleding hoort niet strak te zitten. Daarom hebben we ervoor gekozen om de meeste van onze stoffen stretchable te maken. Dit is technisch wat aanpassen, maar het resultaat is altijd aangenamer.In tweede instantie proberen we waar mogelijk met natuurlijke of gerecycleerde materialen te werken. Dat is helaas nog niet mogelijk voor alle collecties, want duurzaam betekent in veel gevallen nog steeds een duurder prijskaartje. Het is wel de bedoeling in de toekomst hier zoveel mogelijk naartoe te werken. Verder denken we ook aan makkelijk te onderhouden materialen, die in de mate van het mogelijke kreukvrij zijn.'Stofoverschotten worden vermeden: hoe pakken jullie dit aan? Els Devlieger (productie): 'Eerst en vooral wordt bij de moeilijkheidsgraad van de modellen rekening gehouden met het stofverbruik. We proberen onze stoffen optimaal te gebruiken en de patronen op die manier te maken dat er zo weinig mogelijk afval is, ook binnen de huidige oversized trend. Daarvoor worden ook de technische mensen van ons team betrokken om dit te optimaliseren en bewaken.'Kate: 'We gaan voor A/W21 nog een stapje verder. We hebben enkele ideeën om reststoffen een tweede leven te geven, zoals er herbruikbare watjes van maken om je te make-up te verwijderen. Aangezien het om stofoverschotten gaat, zullen ze komende lente en zomer beschikbaar zijn in beperkte oplage.'