Ontwerper Tom Ford werd onlangs de nieuwe voorzitter van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). Zijn eerste beslissing? New York Fashion Week met twee dagen inkorten.

Na jarenlange verzoeken om New York Fashion Week in te korten, is de kogel nu door de kerk. De modeweek in september duurt nog maar vijf dagen: van 6 tot 11 september. Dat is twee dagen korter dan ervoor.

De belangrijkste reden is New York Fashion Week relevant houden. The Business of Fashion geeft aan dat steeds meer gerenommeerde ontwerpers de stad verlaten. Dat wilt Tom Ford tegengaan. Daarnaast wilt de CFDA meer internationale kopers en moderedacteurs aantrekken.

De kortere, en daardoor ook strakkere, line-up komt veel kopers en redacteurs beter uit. Het zal hen minder kosten en ze kunnen, zonder bepaalde shows te missen, verder vliegen naar London Fashion Week.

Door een kortere modeweek moeten merken harder vechten voor een plaatsje op de kalender. Vermoedelijk zullen gerenommeerde ontwerpers voorrang krijgen op kleinere merken. Ook het casten van de modellen wordt minder vanzelfsprekend, nu de shows elkaar sterker overlappen.