De moord op Myriam Ullens: wie was deze steenrijke barones en mode-onderneemster?

Barones Myriam – Mimi – Ullens de Schooten, oprichtster van het luxe kledingmerk Maison Ullens, is woensdag voor haar huis in Lasne doodgeschoten door haar stiefzoon Nicolas Ullens. Maar wie was deze filantropische onderneemster die het koninklijke paar tot haar naaste kring mocht rekenen?

Op woensdagochtend kwam de 70-jarige zakenvrouw op tragische wijze om het leven. De barones werd ’s ochtends van dichtbij neergeschoten door haar stiefzoon Nicolas Ullens (54). Haar man, Baron Guy Ullens, zat naast haar in de wagen op het moment van de feiten. Wat Nicolas precies dreef, is niet geweten. Volgens zijn zus Brigitte zou het gaan om een uit de hand gelopen ruzie over erfeniskwesties. Mimi zou de erfenis ten voordele van haar eigen kinderen opgemaakt hebben, zo klinkt het in de kranten van Mediahuis. Nicolas Ullens – die zichzelf vlak na het incident bij de politie gemeld heeft – zou bevestigd hebben dat de oorzaak van het conflict ‘van financiële aard’ was.

Steenrijk door Tiense suikerfabriek

Hoe rijk het koppel is, weet niemand precies. Wat wel geweten is, is dat Guy en zijn familie vooraanstaande figuren zijn in de Belgische zakenwereld. Zo stond Baron Guy Ullens de Schooten Whettnall aan het hoofd van de beroemde Tiense suikerfabriek. Later bundelde hij zijn krachten met zijn neef Eric Wittouck en werd hij medeaandeelhouder van de Amerikaanse dieetgigant Weight Watchers. Dat zou hem naar verluidt jaarlijks 20 miljoen euro hebben opgeleverd, en dat gedurende 15 jaar.

Mimi had een iets bescheidener leven. Ze was de dochter van een Belgische officier, zat op kostschool en trouwde op haar 18de met haar eerste man. Met hem kreeg ze twee kinderen. Na haar scheiding opende ze een saladebar in Brussel, later een eigen banketbakkerij. De destijds 39-jarige Myriam Lechien ontmoette toen Guy, die op dat moment nog mede-eigenaar van Neuhaus. Hij scheidde van zijn toenmalige echtgenote Micheline Franckx (met wie hij vier kinderen had, waaronder Nicolas) en besloot in 1999 opnieuw in het huwelijksbootje te stappen met Myriam.

Filantroop in hart en nieren

Na het huwelijk gaven Guy en Myriam hun leven een nieuwe wending. Het duo financierde onder andere ontwikkelingsprojecten in Nepal. Ze richtten het Ullens Center for Contemporary Art in Beijing op, dat een toonaangevend instituut werd voor hedendaagse kunst in China. En ze lanceerden ook ‘Ullens Foundation’, die projecten ondersteunt op vlak van cultuur, onderwijs en milieu in zowel China als België.

Naast hun culturele en filantropische werk leverde het echtpaar ook belangrijke bijdragen aan de strijd tegen kanker. Myriam, die zelf tegen een agressieve vorm van borstkanker vocht, richtte in 2006 de Mimi Ullens Foundation op: wellnesscentra voor kankerpatiënten.

Mimi, de modemagnaat

Ondanks haar tegenslagen besloot Mimi eind 2009 haar eigen modelabel ‘MUS’ te lanceren. ‘Ik heb veel gereisd. Ik pakte mijn koffer 300 keer per jaar in. Mijn man vond dat mijn kleding tekortschoot als we het vliegtuig namen’, vertelde Mimi onlangs nog aan Knack Weekend. ‘Ik voelde me altijd ongemakkelijk en de kleding die ik had voorbereid kwam verkreukeld uit mijn bagage. Dat is hoe ik op het idee kwam om een kleine reis-lijn te lanceren. En in 2010 was het zover.’

MUS werd al snel omgedoopt tot Maison Ullens. Voor Mimi moest het merk staan voor onberispelijke kwaliteit. Dat is iets dat ze heeft overgehouden aan haar leven vóór Guy, toen ze zich nog bezighield met patisserie: ‘Ik moest snel werken, ik hou ervan om taarten te maken en ik vond het sensueler om deeg te kneden dan mijn handen in paté te steken’, vertelde ze.

Ook koningin Mathilde is fan van het merk: tijdens een staatsbezoek in China droeg ze het kleding van Maison Ullens, wat de barones ‘een mooi compliment’ vond.

In 2015 droeg Koningin Mathilde een kleed van Maison Ullens tijdens een staatsbezoek. Het koningspaar en Guy en Myriam Ullens De Schooten zijn al veel langer bevriend.

Van Parijs tot Aspen

Maison Ullens heeft vandaag drie fysieke winkels: in Parijs, New York en Aspen. Maar de onderneemster had nog grote plannen voor haar merk. Onlangs strikte ze Christian Wijnants als artistiek directeur voor Maison Ullens. De ontwerper wilde Myriam Ullens en haar man als voortrekkers van het merk sterker in de verf zetten. ‘Ze barst van de ideeën, heeft humor, reist de wereld rond en heeft zeer uiteenlopende interesses. Ik denk dat het merk die onvoldoende belicht heeft in het verleden’, zei Wijnants daarover in het modemagazine WWD.

Toen Mimi gevraagd werd wat haar dromen waren, was haar antwoord – in lijn met haar persoonlijkheid, een combinatie van zakenvrouw en toegewijde (groot)moeder: ‘Maison Ullens verder ontwikkelen, terwijl het een exclusief merk blijft. Onze klanten houden niet van logo’s en willen geen Maison Ullens-winkels in elke stad zien verschijnen’, vertelde ze aan Knack Weekend.

‘Ik wil ook meer reizen met mijn kleinkinderen, zien hoe ze opgroeien en hun eigen weg vinden. In de wereld waarin we leven, is het moeilijk om te weten waar we over tien jaar zullen zijn. Dus ik ben al blij hier vandaag te zijn, gezond.’ Woorden die bijzonder vreemd klinken na de gebeurtenissen van de afgelopen week.