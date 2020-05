Sinds elf mei mogen de winkels terug open, onder strikte voorwaarden. Voor heel wat uitbaters van een modeboetiek een verademing, maar ook een nieuwe reden tot stress. Want hoe verkoop je kleding vanop anderhalve meter aan klanten die je niet mag aanraken?

Deze modeprofessionals hebben zich de voorbije weken in allerlei bochten gewrongen om alles in goede banen te leiden en niet kopje onder te gaan. Ze trokken lessen uit de crisissituatie en introduceerden nieuwe manieren van werken.

'Het eerste wat we voelden toen de coronamaatregelen bekend raakten? Blinde paniek. Ik weet niet meer met welke energie we het leverconcept 'Mieliveroo' hebben opgestart, maar we hebben niet stilgezeten.' Wat begon als een soort pr-grapje, mondde al snel uit in een booming business en sindsdien is het duo achter de Gentse winkel Mieke harder aan het werk dan ooit tevoren. 'Toen bleek dat de winkels opnieuw open mochten, was er opnieuw blinde paniek. Na twee maanden ons concept volledig anders aanpakken, voelde het bijna onnatuurlijk om terug in de winkel te staan.' Omdat ze er nog niet helemaal klaar voor waren om terug naar business as usual te keren, werken ze voorlopig enkel op afspraak. 'We waren beginnen genieten van die andere manier van werken. Eens we onze draai hadden gevonden, beviel de flexibiliteit ons wel. Dat er nu terug ongecontroleerd mensen binnen en buiten zouden komen wandelen in de winkel zagen we nog niet meteen zitten. Naast de afspraken in de winkel, blijft onze Mieliveroo-service ook draaien, want er zijn nog heel wat klanten die de stadskern liever vermijden om al terug te komen shoppen.' Het terugzien van klanten was voor Mieke en Thierry heel leuk. 'Klanten in het echt in je "salon" - want zo zien wij onze winkel een beetje - ontvangen is ook echt tof.' De eerste dagen verliepen bovendien erg efficiënt. 'We krijgen heel doelbewuste shoppers over de vloer. Op die manier kunnen we onze omzet toch halen. Een heel aangename manier van werken eigenlijk. Wie weet gaan we wel nooit meer terug naar het oude systeem.' Deze crisis heeft hen doen nadenken over de manier waarop ze hun zaak runnen. 'We hebben ontdekt wat ons goed ligt én dat we hiervoor onze tijd niet altijd even efficiënt gebruikten. De kans is dus groot dat we in de toekomst meer sluitingsdagen zullen invoeren zodat we ook de pakjesdienst kunnen blijven aanbieden en kunnen focussen op winkelen op afspraak.' Voor lingeriezaak Underwear (Brussel) is het nog te vroeg om de deuren opnieuw te openen. 'Wij zijn een contactberoep. Wij kunnen geen lingerie verkopen zonder de klanten aan te raken of mee in de paskamer te gaan', legt zaakvoerster Geertje Milis uit. Zolang er geen goede dienstverlening verzekerd kan worden, houdt de boetiek haar deuren toe. 'Voor ons is het geen leuke manier om te verkopen en voor de klanten is het geen leuke manier om te kopen. We hebben er simpelweg geen zin in. Er zou te veel stress en angst in de winkel heersen: zal iedereen wel de nodige afstand bewaren?'Underwear werkt tijdens de lockdown met een persoonlijke online service via Instagram. 'Klanten meten zich op en geven de gewenste kleur door, waarna wij hen suggesties geven.' De bestellingen worden vervolgens thuis geleverd. 'Op deze manier blijven we in contact met onze klanten, dat is belangrijk voor ons. Bovendien heeft iedereen wel nood aan een babbel nu. We krijgen veel complimenten en dat doet ons deugd.' Hoewel de huidige omzet niet kan tippen aan een fysieke verkoop, is de boetiek ervan overtuigd dat het de beste manier is om te werken nu.Belangrijk voor Underwear is om de voeling met de winkel en de klanten te behouden. 'We zijn blij dat we hen deze online service kunnen verlenen.' De zaak plant de deuren te heropenen aan het einde van de maand. 'We zijn nu volop aan het brainstormen over een goede aanpak. Een van de mogelijkheden is enkel op afspraak te werken. Al blijft het natuurlijk afwachten. In de lockdown leven we van dag tot dag.''Toen werd aangekondigd dat winkels moesten sluiten, sloeg de schrik me om het hart. Ik vreesde dat ik op de pauzeknop zou moeten drukken, maar dat bleek gelukkig niet het geval.' Lingerieontwerpster Ophelia Debisschop had het niet verwacht, maar kon online goed verder werken. 'Het was een grote aanpassing, want daarvoor gebeurde zeker tachtig procent van mijn verkoop in de fysieke winkel. Ook de shoot van m'n nieuwe collectie viel in het water, dus die heb ik zelf thuis ineen moeten boksen. Voor de camera staan in lingerie valt volledig buiten m'n comfort zone, maar ik kreeg heel leuke en positieve reacties.' De customer service was de voorbije weken heel intens. 'De vragen van klanten kwamen via allerlei kanalen op me af. Ik moest mezelf een nieuwe routine eigen maken: filmpjes delen over de maten, bestellingen opvolgen, iedere dag naar de post gaan. Toch prijs ik me gelukkig dat ik op die manier heb kunnen doorwerken én met m'n klanten in contact kon blijven via sociale media.' Die band is immers erg belangrijk voor de ontwerpster. 'Ik ben blij dat ik dat toch een beetje heb kunnen vertalen naar een online versie. Naar de toekomst toe zal ik zeker blijven inzetten op die online verkoop.''Toen het nieuws kwam dat ik terug mocht openen, was ik in eerste instantie niet zo blij. Ik had het online verhaal net onder de knie en moest alweer schakelen.' Gelukkig diende een oplossing zich aan in de vorm van shoppen op afspraak. 'Dat bleek een goede keuze, want zo vermijd ik stress in de winkel. Lingerie kopen moet je op een rustige manier kunnen doen. Ik geef m'n klanten allemaal een uur om privé te komen winkelen. Zelf draag ik een mondmasker en handschoenen, de gepaste lingerie wordt 24 uur opzij gehangen en belandt pas na een stoombeurt terug in de winkel. Toen de eerste klanten langskwamen, besefte ik hoe hard ik dat gemist had. Hoe leuk die online connectie ook is, de interactie in de winkel is toch net dat tikkeltje persoonlijker. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik de collectie op andere mensen kon zien, dus dat was ook heel fijn.' Omdat Ophelia vreest dat het nog een tijdje zal duren voor alles terug normaal wordt, blijft ze voorlopig een evenwicht zoeken tussen de webshop runnen en klanten op afspraak ontvangen in de winkel.'Dit waren de meest stresserende weken uit m'n carrière.' Kim Lucas baat in Diest de modeboetiek Müller uit en zag net zoals vele andere ondernemers haar zaak sluiten toen de coronacrisis van start ging. 'Nog voor de overheid winkels verplichtte om de deuren dicht te doen, hadden we dat zelf al beslist. We voelden de maatschappelijke relevantie om te sluiten, maar wisten nog niet of daar een compensatie tegenover zou staan. Die knoop doorhakken was enorm stresserend. We leefden toen van uur tot uur. Toen de beslissing vanuit de overheid viel, was dat deels een verademing. Het werd duidelijk wat we konden verwachten en het viel allemaal wat in de plooi.' Omdat de winkel geen webshop heeft, moest het team op andere, creatieve manieren aan de slag. 'We zijn vrij snel via sociale media beginnen verkopen door filmpjes en foto's van onze collecties te delen. Via berichtjes en mails kregen we bestellingen binnen, waarna we aan huis gingen leveren of pakketjes op de post deden. Het was een bewuste keuze om voordien geen webshop te hebben, maar tijdens de lockdown merkten we plots de noodzaak om online te kunnen verkopen.' Maart en april zijn normaal erg drukke maanden in modeboetieks. 'We hebben maar twintig procent van onze normale omzet kunnen draaien. Dat valt helaas niet meer recht te trekken. Dat we terug mochten openen, kwam dus als een opluchting. Het team draagt een face shield, zodat we goed kunnen communiceren met de klanten. Op de toonbank hebben we plexiglas geïnstalleerd, enkele pashokjes zijn afgesloten en in de smalle stukken van de winkel is er een looprichting aangegeven. Alle kleren en schoenen die gepast worden, zetten we 24 uur aan de kant. We vragen de klanten om hun handen te ontsmetten met handgel wanneer ze binnenkomen en nog eens voor ze beginnen passen.' De klanten die de voorbije dagen zijn komen winkelen, hielden zich goed aan de maatregelen en waren erg respectvol naar het personeel toe. 'Het zijn vooral mensen uit de omgeving die langskomen. We kennen de meeste van onze klanten persoonlijk en vertrouwen hen. Mensen zijn heel voorzichtig en vragen wat er kan en wat niet.' Kim merkt op dat de crisis ook een effect heeft op hoe mensen consumeren. 'Ik vond het heel leuk om te merken dat enkele klanten vroegen om thuis een paspakketje te ontvangen met alleen maar eerlijke kleding, "goei marchandise" noemen wij dat. Het bewustzijn is alleen maar gegroeid en dat doet me veel plezier.' Eva Broeckx en haar zus Laura zijn de gastvrouwen van Host in Berchem. 'De voorbije twee maanden waren heel chaotisch. Het was knokken voor alle zelfstandigen en in onze sector kwam daar nog eens bij dat het volop leverseizoen was. Normaalgezien begin je in maart en april onmiddellijk met het verkopen van die nieuwe collecties, maar net toen moesten onze deuren sluiten. Je krijgt prachtige stuks binnen en kunt die niet in levende lijve tonen aan klanten: dat was echt een domper.' Gelukkig houdt Eva wel van een uitdaging. 'We moesten creatief met de situatie omspringen en onze zaak heruitvinden. In een paar uur beslisten we dat er een webshop moest komen en dat die zoveel mogelijk de sfeer van onze winkel moest ademen.' Dat een webshop runnen helemaal anders is dan een fysieke winkel uitbaten, merkten ze al snel. 'We stootten meteen op praktische problemen en hadden erg weinig tijd om alles rustig af te tasten. Het ging hard. Ik heb een pak meer uren gewerkt dan in de maanden voor de lockdown, voor een pak minder omzet.' Omdat er niet zoveel klanten via de webshop bestelden, startte het team van Host ook met paspakketten. 'Op die manier hoopten we het contact met onze klanten wat te bewaren en hen een beetje de service te geven die ze gewoon zijn van in de bakstenen Host.' Dat resulteerde in heel wat berichten beantwoorden, via allerlei kanalen. 'Ik heb geleerd dat ik niet gemaakt ben om uren achter een scherm te zitten, maar ik vond het ook leuk om te ploeteren en te creëren. Host is onze baby en daar wil ik gerust hard voor werken.' De combinatie gezin en een nieuwe manier van werken, was wel erg pittig. 'Je ziet hoe anderen samen met hun kinderen koekjes bakken terwijl je eigen kinderen zichzelf moeten bezighouden. Dat hakt er wel in soms.' Toen de deuren opnieuw open mochten, was dat opnieuw een hele aanpassing. 'Ik ben super blij, maar het vergde ook wel heel wat organisatie. Na enkele dagen opnieuw in de winkel te staan, voel ik gelukkig dat ik er energie van krijg. Dat menselijk contact is waarvoor ik het doe. Als er iets overheerst, naast het gevoel van chaos, dan is het dankbaarheid naar onze klanten en onze buurt toe. We werden van in het begin overspoeld met solidariteit, berichtjes met bemoedigende woorden, harten onder de riem. Dat mensen op allerlei manieren bleven shoppen bij ons was heel intens en zo fijn. Ik heb meerdere keren een traantje weggepinkt.'Ook bij Host werken ze met een afsprakensysteem en worden de veiligheidsmaatregelen strikt opgevolgd. 'Zo voelt iedereen zich op z'n gemak. Zowel wij als de klanten vinden dit een aangename en zelfs gezellige manier van werken. We moeten immers weer terug beginnen leven. Met de nodige voorzichtigheid, natuurlijk. Maar wel terug beginnen leven. Samen.'Bij Nathalie Vleeschouwer werd erg uitgekeken naar de heropening. 'We zijn zeer blij. Deze heropstart is goed voor de moraal, niet alleen bij de verkoopsters maar bij iedereen van ons team', vertelt brand manager Suzan Harlange. 'Tijdens de sluiting viel een enorme inkomstenbron weg. Hoewel de webshop van het merk goed verkocht tijdens de lockdown, kan die op geen enkele manier de inkomsten van een fysieke verkoop compenseren. Uiteraard hadden we alle begrip voor de sluiting. Maar het is niet iets dat we hopen ooit nog te zullen moeten doen.''Op dit ogenblik is het nog rustig in de winkels, maar de contacten die we hebben met de klanten zijn zeer fijn. We zien vooral vertrouwde klanten die bewust naar ons komen voor hun aankopen. Ze zijn blij om de Belgische economie te kunnen steunen en willen echt dat we blijven. Dat is een fijn gevoel.' Voor de heropening werden in het atelier in Antwerpen mondmaskers genaaid met stoffen uit de huidige collectie. 'Bij elke online aankoop kreeg de klant er gratis een mondmasker bij. Sinds maandag geven we deze maskers mee als cadeautje in onze winkels. Dat appreciëren ze enorm.'Het Nathalie Vleeschouwer-team heeft zich goed voorbereid op de heropening. 'Tijdens een videomeeting kon iedereen op een vlotte en informele manier zijn bevindingen of zorgen uiten. In de winkels vragen we de klanten een mondmasker te dragen, we voorzien overal desinfecterende handgel en er mogen nooit twee paskamers naast elkaar gebruikt worden. In de lege paskamer wordt de gedragen kledij uitgestoomd en de paskamer zelf wordt na elk gebruik ook ontsmet. We hebben dit op voorhand gecommuniceerd naar de klanten toe en ze houden zich goed aan deze maatregelen. Ze zijn erop voorbereid dat het anders shoppen is dan vroeger.'