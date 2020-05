De kledingwinkels storten zich dezer dagen op e-commerce en thuislevering, en op sociale media breken ze een lans voor lokaal shoppen. De modesector zet zich schrap. In twee talen. Want eendracht maakt macht.

'Het komt er nu meer dan ooit op aan om de krachten bundelen', benadrukt Elke Timmerman, directrice van Mad Lab+ in MAD Brussels, het Brusselse kenniscentrum ter promotie van de mode- en designsector. 'We moeten evolueren naar een duurzamer model voor ondernemers en consumenten. Die laatsten krijgen nu trouwens de kans om na te denken over hun aankoopgedrag en om bewuste keuzes te maken.' Vandaar dat het Belgische platform, naast Flanders District of Creativity en Wallonie Bruxelles Design Mode, besloot om de consument aan te sporen om lokaal te kopen, om - zonder buitensporig chauvinisme - onze eigen labels te steunen en om nóg meer ruchtbaarheid te geven aan de campagne #jachètebelge/ikkoopbelgisch. Eigenlijk bestaat die hashtag al sinds 2015: hij verwijst naar een alfabetische lijst met lokale webshops en ondernemers uit de mode-, design- en andere creatieve sectoren. 'Die Belgische reflex is belangrijk', klinkt het bij Sophie Pay, projectmanager bij Flanders DC. 'We mogen niet uit het oog verliezen dat Belgisch in de modesector een troef is: onze merken staan bekend om hun kwaliteit, zowel qua ontwerp als qua materialen en productie.' Laure Capitani, coördinatrice bij Wallonie Bruxelles Design Mode, valt haar bij: 'De lokale economie een handje helpen is nu relevanter dan ooit. Het is voor de merken die wij steunen nu ook het moment om hun onlinecommunicatie een boost te geven. Ook al beseffen we dat de meeste consumenten momenteel wel wat anders aan hun hoofd hebben en alleen het hoogstnodige kopen.' Ook de kwestie van de solden baart de modesector zorgen, zelfs nu die een maand zijn opgeschoven. In maart al vroeg de sector bij monde van Mode Unie, de Vlaamse organisatie voor de zelfstandige modedetailhandel, om de solden uit te stellen. Terre Bleue-CEO Peter Perquy legt uit: 'Nu de winkels opnieuw open mogen, zal een aantal grote retailers en onlinespelers geneigd zijn om zoveel mogelijk spullen te verkopen tegen zeer voordelige prijzen, kwestie van hun voorraden de deur uit te krijgen en snel cashflow te genereren. Voor de Belgische boetieks en merken liggen de zaken anders: als wij onze collecties niet gedurende meerdere maanden met een volwaardige winstmarge kunnen verkopen, hebben wij geen financiële reserve om de solden aan te kunnen en om een deel van de verliezen te compenseren.' Nathalie Muylle (CD&V), minister van Werk, Economie en Consumenten, en Denis Ducarme (MR), minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's, toonden begrip voor deze zeer luide noodkreet. De solden worden uitgesteld tot augustus. Dat geldt evenwel niet voor de sperperiode, zodat de grote buitenlandse ketens toch kortingen zullen kunnen geven nu de winkels weer opengaan. 'Een gemiste kans om Belgische zelfstandige modehandelaars en kmo's verder te beschermen tegen grote buitenlandse ketens en zo de economische meerwaarde in België te houden', zo stellen ze bij Mode Unie bitter vast. Vooral omdat dit uitstel op de wereldwijde schaal van het web wellicht weinig te betekenen heeft, aangezien de internetgiganten zich uiteraard niet aan dezelfde wetten hoeven te houden. We weten dus wat ons te doen staat: lokaal denken en kopen.