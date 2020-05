Een groep ontwerpers en leiders van bekende moderetailers schreef een open brief om het huidige modesysteem aan de kaak te stellen. De Belgische ontwerper Dries Van Noten nam het voortouw.

De open brief met de titel 'Open letter to the fashion industry' werd ondertekend door grote namen zoals Dries Van Noten, Mary Katrantzou, Erdem Moralioglu, Marine Serre en de CEO's van Selfridges en Mytheresa. Ze willen samen de modekalender resetten en zien in de huidige crisis een kans om het roer om te gooien. De spelers uit de modesector werkten samen aan hun brief via Zoom, aangezien de sociale afstandsregels meetings in het echt verhinderen. Van Noten nam de voortrekkersrol op zich, geruggesteund door Shira Sue Carmi, de CEO van Altazurra, en Andrew Keith, leider van Lane Crawford.

Het doel van de oproep is om een industrie te scheppen die op alle vlakken realistischer en duurzamer is. 'We zijn het erover eens dat de huidige situatie een uitdaging is, maar we zien ook een kans om een fundamentele en zeer welgekomen verandering door te voeren. Die ommezwaai zal onze manier van zakendoen versimpelen, onze bedrijven ecologisch en sociaal duurzamer maken en uiteindelijk ook nauwer laten aansluiten bij de noden van de klanten.'

Eerlijker, duurzamer & logischer

De twee grootste problemen die deze groep wil aanpakken zijn de timing van de leveringen van collecties en de soldenperiode. Ze vragen om de herfst- en wintercollecties aan de volle prijs te verkopen van augustus tot januari en de lente- en zomercollecties van februari tot juli in de rekken te hangen. De modespelers willen er geen gras over laten groeien en hopen deze verandering al te kunnen doorvoeren vanaf de volgende herfst- en wintercollecties. Daarnaast willen ze evolueren naar een meer gebalanceerde flow van leveringen doorheen het seizoen. Zo kunnen klanten nieuwe stuks ontdekken, maar wordt er ook genoeg tijd gegund aan bepaalde stuks om geapprecieerd te worden. Solden zien de ontwerpers en leiders liever aan het eind van het seizoen plaatsvinden.

Daarnaast willen ze ook focussen op een groenere manier van werken door minder stoffen te verspillen, minder rond te reizen, digitale showrooms te promoten en modeshows aan te passen. De open brief bevat volgens de ontwerpers en CEO's geen officiële regels, maar enkele basisprincipes waarop de merken zelf kunnen verderbouwen. Hoe deze voorstellen in de praktijk zullen worden geïmplementeerd is dus nog niet volledig duidelijk.

Dries Van Noten liet zich ontvallen dat hij 'niet zo naïef is om te denken dat hun statement een impact zal hebben op hoe Zara en Primark te werk gaan', lezen we op de website van The Business of Fashion.

