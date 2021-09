Na drie jaar renoveren en plannen is het zover. Het vernieuwde MoMu in de Antwerpse Nationalestraat is klaar en staat te trappelen om publiek te ontvangen. Het museum heeft met de renovatie achthonderd vierkante meter gewonnen, maar ook inhoudelijk gaat het MoMu voor grootser, breder en dieper.

Wij kregen een sneak peek van het vernieuwde MoMu, dat onder de vleugels van B-architecten opgetild werd naar een hoger niveau. Her en der brengen ze nog een likje verf aan wanneer we het museum via de draaideur betreden. Het was een lang renovatieproces, maar het resultaat mag er wezen. Zo kreeg de inkomhal een geslaagde opfrisbeurt en bleven de iconische trappen van Marie-José Van Hee bewaard. Er kwam een auditorium bij, een museumshop en café en de tentoonstellingsruimtes werden gestript en opnieuw opgebouwd. Oude en nieuwe elementen vloeien na de renovatie mooi in elkaar over.

Het Antwerpse museum hoopt bezoekers naar de stad te lokken voor een heus stadsfestival, drie nieuwe expo's en tal van andere activiteiten, allemaal gebundeld onder de noemer 'Mode 2.021 Antwerpen - Mode/Bewust'. Het thema symboliseert een reset in de mode, na een globale crisis.

MoMu wil met deze aanpak de internationale positie van Antwerpen als vernieuwende en modebewuste stad benadrukken. De Scheldestad is een plaats waar modetalent gekweekt wordt, de modegeschiedenis verweven is met de stadsgeschiedenis en waar de lokale en internationale modeliefhebber z'n hart kan ophalen in de vele boetieks. Het MoMu stelt dat het ook een plek is waar kritisch nagedacht wordt over de modesector en vernieuwing en verduurzaming wordt gestimuleerd. Museumdirecteur Kaat Debo vertelde in Knack Weekend en tijdens de lancering dat het MoMu dan ook méér wil zijn dan een museum.

Zin gekregen om te ontdekken wat het MoMu allemaal in petto heeft voor z'n bezoeker? Laat je gidsen door onze selectie hieronder.

EXPO'S

1. Vaste MoMu-collectie

Vanaf nu kan je non-stop terecht in het ModeMuseum. Naast wisselende tentoonstellingen zal er op het gelijkvloers immers ook altijd een deel van de MoMu-collectie worden getoond. Voor de permanente expo kan het MoMu in het depot kiezen uit maar liefst 35.000 creaties. Er is plaats voor hedendaagse modeontwerpers, maar ook voor historische stukken. Naast Belgisch talent stelt MoMu ook aangekochte stukken van internationale toppers tentoon. Omdat er zoveel keuze is, zal er regelmatig geroteerd worden. Verwacht je niet aan een chronologische opstelling, maar laat je verrassen door een thematische bloemlezing van wat het MoMu te bieden heeft.

Het MoMu geeft in samenwerking met Lannoo ook de bijhorende publicatie 'MODE. De MoMu-collectie Antwerpen' uit, waarin een gecureerde selectie van de collectie wordt toegelicht. Met werk van gevestigde ontwerpers zoals Dries Van Noten, Martin Margiela, Walter Van Beirendonck, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Helmut Lang, Raf Simons en Ann Demeulemeester. Maar ook jonge leeuwen, zoals Glenn Martens en Rushemy Botter, krijgen een plaats in het boek. (59 euro)

Emotions © Lannoo

2. 'E/MOTION. Mode in transitie'

Deze expo focust op de wisselwerking tussen mode en maatschappij en gaat dieper in op de globale transitie die de sector de voorbije drie decennia meemaakte. Mode is immers het medium bij uitstek dat de emoties in onze samenleving blootlegt. Curator Elisa De Wyngaert licht in een interview met ons magazine toe dat 'kleding enorm dicht staat bij ons, bij onze identiteit en hoe we in de maatschappij staan en met anderen communiceren.' Ze legt uit dat deze expo echt voor iedereen toegankelijk is, aangezien de thema's die aan bod komen voor de meeste mensen herkenbaar zullen zijn. In een prachtige scenografie loodst de tentoonstelling je langs thema's zoals de vluchtelingencrisis, Black Lives Matter, de digitalisering en schoonheidsidealen. Aan het slot van deze expo krijg je als bezoeker regelmatig een live performance van Benjamin Abel Meirhaeghe, geïnspireerd op interviews met jonge ontwerpers.

E/MOTION. Mode in transitie loopt van 4 september tot 23 januari, het boek (49 euro) verschijnt bij Lannoo.

3. 'P.LACES - de verborgen kant van Antwerpen'

Als je kant hoort, denk je waarschijnlijk aan Brugge, Brussel of Mechelen. Toch was er ook in Antwerpen een interessante en succesvolle kantnijverheid tussen de 16de en 18de eeuw. Op vijf locaties in de Koekenstad wordt daarom het verhaal van de Antwerpse kantgeschiedenis verteld. Het was een industrie waar meisjes en vrouwen heel wat voor het zeggen hadden, zowel op artistiek als leidinggevend niveau. De tentoonstelling is opgebouwd als een dialoog tussen de historische textielambacht en hedendaagse mode. Sommige objecten worden voor het eerst tentoongesteld in België. Er komen creaties uit het Victoria & Albert Museum in Londen en The Metropolitan Museum of Art in New York.

De expo P.LACES loopt van 25 september tot 2 januari. Locaties: MoMu, Maagdenhuis, Museum Plantin-Moretus, Sint-Carolus Borromeuskerk, Snijders & Rockoxhuis

De jurk met boothalslijn is geïnspireerd op de meest recente zomercollectie van Natan Couture © Natan

Natan in de kathedraal

In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal kreeg het Mariabeeld een nieuwe groene jurk van de hand van Natans couturier Edouard Vermeulen. De kleur groen staat symbool voor 'hoop', iets waar we allemaal wel een portie van kunnen bijtanken na de gezondheidscrisis. Vermeulen nodigde ook schrijfster Hinda Bluekens (Hinda House) uit om een gedicht te maken voor dit project. Ze koos het thema 'moederschap' en draagt het werk op aan iedere vrouw waar een moeder in verscholen zit.

Ga de nieuwe look van Maria bewonderen vanaf vier september.

Fashion Balls © Ronald Stoops

Fashion Balls

Misschien heb je ze al gespot, de kleurrijke ballen doorheen de stad? Het concept 'Fashion Balls' is een van de feestelijke eye-catchers om het heropeningsprogramma te vieren. De installaties zijn een samenwerking met de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Passanten kunnen erin plaatsnemen en zo de illusie creëren gekleed te zijn in een reuzenrok. Walter Van Beirendonck, hoofd van de Modeafdeling, bedacht op vraag van MoMu het idee en concept. 'We maakten het interactief en hopen dat iedereen op deze manier geprikkeld wordt selfies te nemen met de stad als backdrop.'

Workshops

Tijdens het openingsweekend wordt er een tijdelijk paviljoen op de Vrijdagmarkt geopend. Hier vinden workshops en een markt plaats, waar bezoekers de MoMu-workshops zoals kantklossen, 'perlage' en zeefdruk in demo-preview kunnen meevolgen, voor ze later op het jaar plaatsvinden. Met deze activiteiten wil het MoMu-team uit de muren van het museum breken. Er is tussen de Vrijdagmarkt en de Nationalestraat ook animatie voorzien. Bekijk ook zeker de kunstinstallaties die hier werden geplaatst.

De activiteiten en workshops stoppen niet na het feestelijke openingsweekend. Elke week komen er activiteiten bij op de agenda. Surf dus regelmatig naar mode2021antwerpen.be om op de hoogte te blijven en je in te schrijven.

MoMu café by Graanmarkt 13 © Heikki Verdurme

Museumshop & café

Honger en dorst gekregen van het bewonderen van al dat moois? Trek dan naar het museumcafé, uitgebaat door Graanmarkt 13. Het restaurant stelt er het nieuwe concept '123' voor. Je kunt er aanschuiven aan het buffet, of takeawaygerechten mee naar huis nemen. Alle gerechten worden gemaakt volgens de waarden van Graanmarkt 13 en zijn gezond, lokaal en seizoensgebonden.

Het MoMu langs deze weg verlaten is bovendien een zeer geslaagde 'exit through the gift shop', want het café herbergt ook een kleine museumshop, waar je de publicaties van de expo's kunt vinden, maar ook moois van lokaal talent.