Drie jaar en een intense verbouwing later opent het Antwerpse ModeMuseum (MoMu) in september opnieuw de deuren. Met drie nieuwe expo's en een heus stadsfestival trekt het meteen alle registers open. Museumdirecteur Kaat Debo telt reikhalzend de dagen af. 'We willen meer dan een museum zijn.'

Feest in de Nationalestraat. In het weekend van 4 en 5 september wordt het vernieuwde MoMu ingehuldigd en nodigt het Antwerpse museum nieuwsgierige bezoekers uit om zijn zalen en de stad te (her-)ontdekken onder de noemer Mode 2.021 Antwerpen - Mode/Bewust. Met een stadsfestival organiseert het MoMu vijf maanden lang expo's, wandelingen en openluchtprojecten in de Antwerpse straten. Het museum sloot in 2018 de deuren en zou aanvankelijk al in 2020 opnieuw openen, ware het niet dat een weinig bescheiden virus daar anders over besloot. 'Corona heeft wel wat stokken in de wielen gestoken', knikt museumdirecteur Kaat Debo. 'We hopen dat de maatregelen in september opnieuw voor een groot deel versoepeld worden. Daar waar het tijdens de coronacrisis voor musea wereldwijd werken was met gelimiteerde bezoekersaantallen, zouden we natuurlijk graag een groter en enthousiast publiek ontvangen vanaf september. De verbouwing was in die zin op zich best goed getimed, een geluk bij een ongeluk. Maar nu is het tijd om opnieuw een publiek te verwelkomen.' Jullie hebben de voorbije drie jaar nochtans ook niet stilgezeten. Kaat Debo: 'Het is behoorlijk heftig geweest, ja. (lacht) De eerste helft van onze sluiting zijn we extra muros erg actief geweest. Met de tentoonstelling Margiela, de Hermès jaren gingen we op reis naar Stockholm en Parijs, we creëerden het project Soft rond textielontwerp in het Maurice Verbaet Center en organiseerden de expo Textiel in Verzet in Kortijk en Antwerpen . En natuurlijk is de werking achter de schermen blijven doorlopen met verschillende complexe operaties: de verhuizing, het opvolgen van de verbouwing, het inrichten van een nieuw extern depot, alle onderzoeksprojecten en publicaties, het fotograferen van de collectie... Uiteraard moesten we ook de nieuwe tentoonstellingen, het begeleidende publieksprogramma en de internationale communicatiecampagne voorbereiden. Een waanzinnig ambitieus programma, met andere woorden.' Hoe blik je terug op deze periode? 'Ik kan alleen maar zeggen dat mijn team en ikzelf ontzettend hard gewerkt hebben. Het afgelopen jaar was wellicht het meest intense, het meest uitdagende uit heel mijn carrière. Door de onvoorspelbare factoren hebben we heel vaak het originele idee moeten aanpassen tot het wel mogelijk was. Corona heeft elk mogelijk aspect van de werking bemoeilijkt. Het feit dat we een heel ervaren team hebben, heeft ons gered.' Het museum werd onder handen genomen door B-architecten, met veel respect voor het oorspronkelijke ontwerp. 'Heel belangrijk is dat we natuurlijk de iconische traphal behouden hebben, de signatuur van architect Marie-José Van Hee. Wel werd onder andere de inkom vernieuwd, is er een nieuw auditorium, ruimte voor workshops en videoconferenties. Op de gelijkvloerse verdieping hebben we een uitbreiding waar onder meer een nieuw museumcafé opent in samenwerking met Graanmarkt 13 en een kleine museumshop. Hier zullen we regelmatig samenwerkingen aangaan met lokaal talent. In een hedendaagse museumbeleving is het belangrijk dat mensen na hun bezoek nog een beetje langer bij jou kunnen blijven.' Met een heus stadsfestival verwelkomen jullie niet alleen opnieuw een publiek binnenshuis, maar ook doorheen Antwerpen. Waarom doopten jullie het project Mode 2.021 Antwerpen - Mode/Bewust? 'Het woord 'bewust' kun je op verschillende manieren benaderen. Hoe duurzaam en ecologisch is de sector? Ben je je ervan bewust wie je kleren gemaakt heeft? Of van het feit dat Antwerpen al een aantal decennia een erg vooruitstrevende modestad is? Hoe ga jij met consumptie om, hoe verhoud jij je tot kleding? Het MoMu wil niet alleen een museum zijn, maar ook een hub, een plek waar dialoog rond mode in al zijn facetten kan plaatsvinden. Mode 2.021 verwijst uiteraard naar het jaartal, maar ook naar het gegeven van een reset. Het gaat over de modesector die zichzelf heruitvindt en voor een aantal grote uitdagingen staat. Tegelijkertijd is het een verwijzing naar de openingstentoonstelling E/MOTION. Mode in transitie, waarin we inzoomen op de grote sociale, politieke en psychologische omwentelingen van de voorbije dertig jaar, de emoties die daarmee gepaard gingen en hoe ontwerpers daarop steeds creatieve antwoorden gaven.' Kreeg ook de coronapandemie een plek in de expo? 'Een aantal gezondheidscrisissen, waaronder corona, ja. Het symbool van de afgelopen pandemie is natuurlijk het mondmasker, dat ontwerpers ook zijn gaan verwerken in hun collecties, maar het virus heeft een nog veel diepgaandere impact gehad. Ontwerpers zijn hun collecties op een andere manier gaan presenteren en verkopen, maar we zijn ook zelf andere kleren beginnen te dragen toen we plots thuis moesten werken en niet op kantoor.' Met de renovatie werd er ook ruimte gecreëerd voor het tentoonstellen van de permanente collectie. 'MoMu heeft er achthonderd vierkante meter extra publieke ruimte bij, onder andere voor de presentatie van onze vaste collectie. Aangezien ons archief zo'n 35.000 objecten bevat, zal het natuurlijk een bloemlezing zijn. We zijn in België erg verwend wat modetalent betreft, dus ik moet zeggen dat het moeilijk selecteren was. Daarom zullen we ook regelmatig roteren en nieuwe silhouetten en archiefmateriaal tonen.' De derde openingstentoonstelling gaat over de rol die Antwerpen speelde in de ontstaansgeschiedenis van kant. 'Met P.LACE.S - De verborgen kant van Antwerpen wilden we dit verhaal naar vandaag brengen. Het wordt een dialoog tussen historische stukken en hedendaagse, vaak hoogtechnologische modecreaties, die we grotendeels buitenshuis zullen brengen op vier locaties in de stad die historisch gezien een band hebben met kanthandel en -productie. Hierdoor maken bezoekers meteen een wandeling door Antwerpen.' Wat mag het publiek nog verwachten? 'Tijdens het openingsweekend transformeren we de Vrijdagmarkt naar de MoMu Markt. Hier kunnen bezoekers een aantal demoworkshops bekijken zoals kantklossen, 'perlage' en zeefdruk, een voorsmaakje voor wanneer ze later dit jaar in het museum plaatsvinden. We bieden ook gratis workshops aan voor de hele familie. De omstandigheden zorgen er wel voor dat mensen zich hiervoor moeten inschrijven via onze website. Daarnaast hebben we ook een project in de kathedraal met Edouard Vermeulen van Natan en schrijfster Hinda House. Vermeulen ontwierp een nieuw gewaad voor het Mariabeeld. Tot slot vonden we het belangrijk om ook de handen in elkaar te slaan met de Modeacademie, onder leiding van Walter Van Beirendonck. De academie is nog steeds het kloppende hart van het Antwerpse modeverhaal, de plek waar elk jaar nieuw talent afstudeert. Dit leidde tot het project Fashion Balls: kleurrijke ballen in verschillende formaten waarin je kunt staan zodat het lijkt alsof je een grote rok aanhebt. Via QR-codes ontdek je overigens het werk van verschillende studenten die voor de ballen een eigen creatie maakten. Je kunt de werken op verschillende plekken in de stad terugvinden.' Met de heropening van het museum staat mode opnieuw centraal in de stad. Welke rol speelt Antwerpen volgens jou vandaag in de modewereld? 'Antwerpen maakt nog steeds zijn rol als buitenbeentje in de modewereld waar. Er is een voortdurende creatieve diaspora aan de gang, waarbij ontwerpers hier een eigen label opstarten, maar evengoed beginnen ontwerpen voor de grote huizen, achter de schermen of zelfs als creatief directeur. Ons modetalent blijft doorstoten naar belangrijke posities; de Antwerpse creativiteit en ons avant-gardistische karakter worden duidelijk nog steeds erg gewaardeerd. Dat maakt van Antwerpen een modestad die geheel anders is dan andere steden.'