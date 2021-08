De heropening van het ModeMuseum Antwerpen komt eraan en dat zullen we geweten hebben. Het concept 'Fashion Balls' is een van de feestelijke eye-catchers om het heropeningsprogramma te vieren.

'Mode 2.021 Antwerpen - Mode/Bewust', het heropeningsprogramma van het MoMu, vat aan met enkele kleurrijke blikvangers. De 'Fashion Balls' starten hun avontuur aan de Schelde en zullen vanaf 23 augustus op verschillende plekken in de stad opduiken.

De installaties zijn een samenwerking met de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Passanten kunnen erin plaatsnemen en zo de illusie creëren gekleed te zijn in een reuzenrok.

Modetalent op straat

Walter Van Beirendonck, hoofd van de Modeafdeling, bedacht op vraag van MoMu het idee en concept. 'We maakten het interactief en hopen dat iedereen op deze manier geprikkeld wordt selfies te nemen met de stad als backdrop.'

Studenten van de Modeafdeling ontwierpen onder leiding van de docenten coupe en Katarina Van Den Bossche bovendien ook outfits die bij specifieke ballen passen. Alle Bachelor-studenten konden voorstellen ontwerpen en uit de schetsen werden tien looks gekozen die door het Antwerpse patroonatelier Trois Quarts uitgevoerd werden.

Fashion Balls: Walter Van Beirendonck geeft het goede voorbeeld © Ronald Stoops

Deze looks vormen samen een groot 'tableau vivant'. Via het scannen van een QR-code kunnen bezoekers aan de 'Fashion Balls' vanaf 23 augustus ook de bijhorende modefilm bekijken met de custom-geklede ballen in de hoofdrol, gefilmd door regisseur en fotograaf Bjorn Tagemose.

Via de QR-code en de app ontdek je alle locaties waar de ballen gestationeerd staan. Zo kan je er een wandeling aan koppelen doorheen de stad.

PRAKTISCH Waar vind je de toverballen? Van 5 augustus 2021 tot en met 23 augustus 2021: De Gerlachekaai

Vanaf 23 augustus tot en met 29 november 2021: Centraal Station / Operaplein / Meir / De Gerlachekaai / Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen / Theodoor Van Rijwijckplaats Meer info: mode2021antwerpen.be Het MoMu plant haar openingsweekend op vier en vijf september

