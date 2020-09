De Italiaanse retailer Antonioli neemt het Belgische modelabel Ann Demeulemeester over.

De geruchten van eerder deze zomer worden bestendigd: Ann Demeulemeester wordt deel van de Italiaanse retailer Antonioli. De Italianen leggen de hand op de archieven van het modemerk, het hoofdkwartier, een historisch pand in Antwerpen en een showroom in Parijs. Demeulemeester zelf, die in 2013 vertrok bij haar bedrijf, zou niet betrokken zijn bij een eventuele herlancering van het label.

Passieproject

Antonioli is een retailer met winkels in Milaan, Turijn, Lugano en Ibiza. Twee jaar geleden verkocht een andere Belgische modeontwerper, Dries Van Noten, zijn modehuis aan een buitenlandse speler (het Spaanse Puig). Demeulemeester en Van Noten zijn twee van de oorspronkelijke 'Antwerpse Zes', een groep beroemde modeontwerpers die in de jaren tachtig afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie.

Claudio Antonioli zelf liet al optekenen door WWD dat Ann Demeulemeester 'het merk is dat de grootste rol heeft gespeeld in mijn leven, niet omdat ik het altijd al heb verkocht, maar omdat ik het draag. Toen ik hoorde dat het merk te koop stond, heb ik meteen contact opgenomen en het proces opgestart. Ik heb geen financieel vooruitzicht. Mijn ultieme doel is iets mooi doen en het merk waar ik zo van hou beschermen.

Wissel van de wacht

Aan de overname werd eerder in de zomer al het vertrek gekoppeld van Sébastien Meunier, de creatieve leider en voormalige mannenontwerper van het merk. Ook ceo Anne Chapelle vertrekt. Wie hen zal opvolgen, is momenteel nog niet bekend, maar er ligt wel al een deadline voor de eerste nieuwe collectie op tafel: die zou geshowd moeten worden tijdens Paris Fashion Week in maart.

Hoeveel Antonioli op tafel legt voor de overname is niet bekendgemaakt.

De geruchten van eerder deze zomer worden bestendigd: Ann Demeulemeester wordt deel van de Italiaanse retailer Antonioli. De Italianen leggen de hand op de archieven van het modemerk, het hoofdkwartier, een historisch pand in Antwerpen en een showroom in Parijs. Demeulemeester zelf, die in 2013 vertrok bij haar bedrijf, zou niet betrokken zijn bij een eventuele herlancering van het label. Antonioli is een retailer met winkels in Milaan, Turijn, Lugano en Ibiza. Twee jaar geleden verkocht een andere Belgische modeontwerper, Dries Van Noten, zijn modehuis aan een buitenlandse speler (het Spaanse Puig). Demeulemeester en Van Noten zijn twee van de oorspronkelijke 'Antwerpse Zes', een groep beroemde modeontwerpers die in de jaren tachtig afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie. Claudio Antonioli zelf liet al optekenen door WWD dat Ann Demeulemeester 'het merk is dat de grootste rol heeft gespeeld in mijn leven, niet omdat ik het altijd al heb verkocht, maar omdat ik het draag. Toen ik hoorde dat het merk te koop stond, heb ik meteen contact opgenomen en het proces opgestart. Ik heb geen financieel vooruitzicht. Mijn ultieme doel is iets mooi doen en het merk waar ik zo van hou beschermen. Aan de overname werd eerder in de zomer al het vertrek gekoppeld van Sébastien Meunier, de creatieve leider en voormalige mannenontwerper van het merk. Ook ceo Anne Chapelle vertrekt. Wie hen zal opvolgen, is momenteel nog niet bekend, maar er ligt wel al een deadline voor de eerste nieuwe collectie op tafel: die zou geshowd moeten worden tijdens Paris Fashion Week in maart. Hoeveel Antonioli op tafel legt voor de overname is niet bekendgemaakt.