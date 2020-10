In deze reeks belichten we Belgische modemerken die bewust kiezen om de kring rond te maken door te recycleren, te werken met deadstock-textiel of afval een nieuw leven te geven. Tiny en Hannah richtten vorig jaar Paule Josephe op: 'We zien het niet als een beperking, maar net als een uitdaging die onze creativiteit vergroot.'

Materialen: Deadstock en Kringwinkelhemden

Hannah Vanspauwen trok na haar studies aan het KASK naar Londen om ervaring op te doen als ontwerper. Daar zag ze hoe massaproductie - en de daarmee gepaarde overschotten - vaak deel uitmaakt van de modesector. Ze kwam terug naar België, vastbesloten het anders aan te pakken. In fotograaf Tiny Geeroms vond ze een gelijkgezinde. Vorige zomer lanceerden ze samen hun label Paule Josephe. Meestappen in het take-make-waste-systeem was echter niet aan hun besteed, dus gooiden ze het over een andere boeg.

Slim borduurwerk

Vanuit hun atelier verwerken ze tweedehandskledij of deadstock tot een onherkenbaar bohemien kunstwerk. Je zou al snel vergeten dat de dromerige bloemenblouses gemaakt zijn van XL mannenhemden uit de Kringwinkel. 'We bekijken steeds zorgvuldig of het hemd van goede kwaliteit is en of er geen slijtage is,' vertelt Tiny. 'Sommige hemden werden helemaal niet veel gedragen, maar hebben een klein gaatje of vlekje. Door slim te borduren, lintjes te maken van de overschotten van het hemd en verschillende smock-technieken te gebruiken, verandert de look volledig.'

Van nul beginnen met een rol textiel is misschien gemakkelijker, maar dat vinden de jonge vrouwen achter Paule Josephe helemaal niet erg. 'We worden gestimuleerd door het idee dat er in deze wereld al enorm veel ongewilde kledingstukken bestaan die worden beschouwd als afval, terwijl ze geen afval zijn. Door onszelf de beperking op te leggen om enkel te werken met wat er al is, vergroten we net de creativiteit. Door kledingstukken helemaal aan te passen kunnen items die daarvoor nog als afval werd beschouwd net zeer gewild worden.'

We trachten een match te vinden tussen de persoon en het hemd. Door samen een hemd te kiezen voor de drager, gaat die het kledingstuk meer waarderen.

Hoewel ze erg bewust enkel werken met stoffen die al bestaan, profileren ze zich niet als een groen merk. 'Ik denk dat het goed is ook mensen aan te trekken die er totaal niet mee bezig zijn of wat ze dragen ecologisch verantwoord is. Door het verhaal van ons merk mee te geven, zien ze dat een geupcycled kledingstuk niet minder waard is dan een nieuw item.' Een aankoop van Paule Josephe geeft dus letterlijk stof tot nadenken. Naast hemden - waar ze mee startten - hebben ze intussen ook jurken, broeken, sjaaltjes en rokken in de aanbieding.

© GF

Uitdaging voor producenten

De productie gebeurt lokaal. 'Momenteel doen we de productie nog volledig zelf. Alles wat we uitbrengen is door ons gemaakt, maar voor een deel van het werk, zoals het snijden en stikken, hebben we recent een productie opgestart in een Belgische fabriek. We zijn zelf steeds aanwezig en werken samen met de naaisters mee.'

Elk stuk dat Paule Josephe maakt, is uniek, seizoensloos en trendloos

Het borduren blijft wel in hun handen. 'Alles zelf doen is niet haalbaar om ervan te kunnen leven en om genoeg te kunnen produceren. Voor de fabrieken is deze manier van werken een uitdaging, omdat ze meestal geen ervaring hebben met upcycling. Het was dus niet simpel om een partner te vinden. TOP-atelier, een facilitator die acht designers begeleidt rond upcycling, heeft ons hierbij geholpen.' Op die manier kunnen fabrieken de omschakeling maken naar werken volgens de principes van upcycling, wat hopelijk heel wat vaker zal voorkomen in de toekomst.

Match makers

Een 'nieuw' kledingstuk de wereld insturen - ook al is het gemaakt van reststoffen en afgedankte kleding - houdt altijd het risico in dat het stof zal liggen vergaren in een kledingkast. Om dit tegen te gaan, werkt Paule Josephe het liefst erg persoonlijk. 'We trachten een match te vinden tussen de persoon en het hemd. Door samen een hemd te kiezen voor de drager, gaat die het kledingstuk meer waarderen. Er zit een verhaal achter, waardoor het minder snel als een wegwerpitem wordt gezien. Het is jammer dat kleding niet altijd die waarde lijkt te hebben voor mensen.'

© GF

Elk stuk dat Paule Josephe maakt, is uniek, seizoensloos en trendloos. 'We vinden een hemd een klassieker in een kleerkast, draagbaar door alle leeftijden. Daarom kiezen we in onze zoektocht bij de Kringwinkels ook vaak voor mannenhemden in Large of XL, die niet getailleerd zijn. Daardoor kunnen klanten van alle leeftijden en maten de hemden dragen. Bij vrouwelijkere hemden voegen we lintjes en smock-technieken toe, die het stuk moduleerbaar maken. We houden ervan dat onze stuks niet gebonden zijn aan een generatie of een bepaalde maat.' Zo kunnen de dragers het hemd ook gemakkelijk doorgeven wanneer ze het beu zijn. Heeft de nieuwe eigenaar een totaal andere lichaamsvorm? Geen probleem: een hemd van Paule Josephe past vrijwel iedereen.

Volg het label via Instagram en hun website paulejosephe.com.

