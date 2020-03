LVMH zet de productie van hun parfums en cosmetica stop. De Franse luxegroep van onder meer Louis Vuitton wil zich tijdelijk concentreren op het maken van desinfecterende handgels. Die leveren ze gratis aan zorgverstrekkers.

Het luxeconglomeraat wil op die manier meehelpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Net als in heel wat andere landen is er ook in Frankrijk grote schaarste aan handgels in de winkelrekken. Bernard Arnault, topman van LVMH, heeft daarom in een mededeling laten weten dat hij de productie van parfums en cosmetica in zijn fabrieken tijdelijk stopzet en ze laat overschakelen op het maken van handgels. 'Vervolgens zullen we de handgels gratis aanbieden aan zorgverstrekkers. Op die manier hopen we de verspreiding van COVID-19 in te perken', klinkt het.

De luxegroep mikt op een productie van twaalf ton desinfecterende handgel tegen het einde van deze week. Fabrieksmedewerkers die anders zonder werk zouden zitten, blijven op die manier gewoon aan de slag. De handgels worden kosteloos geleverd aan de Franse gezondheidsautoriteiten en Europa's grootste ziekenhuissysteem.

Lees ook: Deze veertien beroemde musea bieden online tours die je vanuit thuis kan bekijken

Het luxeconglomeraat wil op die manier meehelpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Net als in heel wat andere landen is er ook in Frankrijk grote schaarste aan handgels in de winkelrekken. Bernard Arnault, topman van LVMH, heeft daarom in een mededeling laten weten dat hij de productie van parfums en cosmetica in zijn fabrieken tijdelijk stopzet en ze laat overschakelen op het maken van handgels. 'Vervolgens zullen we de handgels gratis aanbieden aan zorgverstrekkers. Op die manier hopen we de verspreiding van COVID-19 in te perken', klinkt het. De luxegroep mikt op een productie van twaalf ton desinfecterende handgel tegen het einde van deze week. Fabrieksmedewerkers die anders zonder werk zouden zitten, blijven op die manier gewoon aan de slag. De handgels worden kosteloos geleverd aan de Franse gezondheidsautoriteiten en Europa's grootste ziekenhuissysteem.