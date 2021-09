In Westland Shopping Center in Anderlecht komt de allereerste tweedehandscollectie van Kiabi. Het Franse merk werkt voor de uitbating van deze 'tweedehandscorners' samen met de Brusselse vzw Les Petits Riens-Spullenhulp, in het kader van haar programma rond sociale re-integratie.

Met een aanbod tweedehandsmode in alle Belgische winkels, wil Kiabi nog meer inzetten op een verantwoorde en milieuvriendelijke mode. De keten rolt daarvoor tweedehandscorners uit, waarbij de vestiging in Anderlecht er als eerste eentje heeft geopend. 'Dit nieuwe concept biedt tweedehandskleding aan voor baby's, kinderen en vrouwen', zegt Doriane Magnus, leader Marketing bij Kiabi België. 'Klanten kunnen, net zoals in de andere afdelingen, hun stuks uitkiezen aan budgetvriendelijke prijzen. Aan de kassa kunnen ze al hun inkopen afrekenen en ontvangen ze voor het 'gewicht' aangekochte tweedehandskledij een aankoopcheck die op het volledige Kiabi-assortiment geldig is.'

Voor de uitbating van de allereerste tweedehandsafdeling in Anderlecht werkt Kiabi samen met Les Petits Riens-Spullenhulp Brussel. 'Deze vzw organiseert, in het kader van sociale re-integratie, stages voor mensen die van job veranderen. Zodra zij hun stage daar hebben afgerond, bieden wij hen een vast contract en nemen wij de sociale re-integratie van Les Petits Riens-Spullenhulp over', vertelt Magnus. 'Het is zo'n succes dat we besloten hebben om dit systeem in te voeren in al onze winkels, ook in die vestigingen die nog geen tweedehandshoek hebben.'

Met een aanbod tweedehandsmode in alle Belgische winkels, wil Kiabi nog meer inzetten op een verantwoorde en milieuvriendelijke mode. De keten rolt daarvoor tweedehandscorners uit, waarbij de vestiging in Anderlecht er als eerste eentje heeft geopend. 'Dit nieuwe concept biedt tweedehandskleding aan voor baby's, kinderen en vrouwen', zegt Doriane Magnus, leader Marketing bij Kiabi België. 'Klanten kunnen, net zoals in de andere afdelingen, hun stuks uitkiezen aan budgetvriendelijke prijzen. Aan de kassa kunnen ze al hun inkopen afrekenen en ontvangen ze voor het 'gewicht' aangekochte tweedehandskledij een aankoopcheck die op het volledige Kiabi-assortiment geldig is.'Voor de uitbating van de allereerste tweedehandsafdeling in Anderlecht werkt Kiabi samen met Les Petits Riens-Spullenhulp Brussel. 'Deze vzw organiseert, in het kader van sociale re-integratie, stages voor mensen die van job veranderen. Zodra zij hun stage daar hebben afgerond, bieden wij hen een vast contract en nemen wij de sociale re-integratie van Les Petits Riens-Spullenhulp over', vertelt Magnus. 'Het is zo'n succes dat we besloten hebben om dit systeem in te voeren in al onze winkels, ook in die vestigingen die nog geen tweedehandshoek hebben.'