Jong Belgisch modetalent gespot: deze 5 jonge ontwerpers winnen wedstrijd ZEB en lanceren exclusieve collectie

Vijf jonge Belgische modetalenten mogen zich winnaar noemen van de ‘Young Designers’ wedstrijd en worden in de spotlight geplaatst door ZEB. Ontdek de collecties van de beloftevolle ontwerpers hier.

De multimerkenboetiek ZEB organiseerde in 2021 een wedstrijd voor studenten van Belgische modescholen. De opdracht? Hun designconcept en verhaal zo goed mogelijk pitchen. De professionele jury bestond uit An en Filip van het label A.F. Vandevorst, styliste Farah El Bastani, Flanders DC gezicht Ann Claes, ZEB CCO Isabelle Samson en Head of Design bij ZEB Tommy Fjordside. Zij selecteerden de vijf meest creatieve en inspirerende concepten.

Lucie Baseke Kaisala, Marguerite Tenot, Aysegül, Zexian en Arno Camps werden uitgeroepen tot de vijf winnaars en worden beloond met een geldprijs, een mentorprogramma en de lancering van hun eigen, exclusieve collectie. Elk stuk uit de winnende collecties wordt in gelimiteerde oplage – honderd genummerde stuks per ontwerp – geproduceerd en verkocht via ZEB. Het team van ZEB sloeg hiervoor gedurende enkele maanden lang de handen in elkaar met de jonge ontwerpers. Ze hebben samen de collectie getekend, de stoffen gekozen, samples en fittings georganiseerd, het concept van de fotoshoot bepaald, modellen gekozen en marketing en lancering voorbereid.

Lucie Baseke Kaisala (42)

Lucie Baseke Kaisala

Lucie studeerde in 2021 af aan de Mode Academie Sint-Niklaas (SASK) met haar kleurrijke collectie Tamu, geïnspireerd door vintage en Afrikaanse mode. Als kind van Congolese ouders brengt ze met haar collecties een ode aan de Afrikaanse cultuur.

Arno Camps (23)

Arno Camps

Arno studeert aan het KASK in Gent. Hij houdt van kunst in alle vormen. Bij ieder stuk uit zijn collectie hoort ook een zelfgeschreven gedicht, dat je ontvangt bij de aankoop van een item.

Marguerite Tenot (29)

Marguerite Tenot

Marguerite rondde in 2013 een opleiding textieldesign af in Parijs en behaalde in 2020 een diploma mode aan La Cambre in Brussel. Marguerite’s denimcollectie werd volledig uit deadstock materiaal gemaakt. ‘Ik wil geen collectie die nog meer materialen creëert, maar juist voortbouwt op wat er al bestaat’, klinkt het.

Zexian Liu (30)

Zexian Liu

Zexian heeft Chinese roots en studeerde af aan de Antwerpse Modeacademie. Voor deze collectie liet ze zich inspireren door korsetten uit de achttiende eeuw en de vlaksnijtechniek.

Aysegül Öz (24)

Aysegül

Aysegül studeert mode aan het KASK in Gent. Ze laat zich inspireren door verschillende culturen, Oosterse traditionele kleding en vrouwenrechten.