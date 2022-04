Het Belgische duurzame modeplatform COSH! lanceert een shoppingkaart in Amsterdam. Ideaal voor wie tijdens een citytrip bij de noorderburen duurzame mode wil shoppen.

Op de website van COSH! kan je lokale, duurzame boetieks vinden. Via een handige zoekfunctie filtert de gebruiker wat voor soort kleding dat moet zijn: Mannen- of vrouwenmode? Tweedehands of lingerie? Op de kaart verschijnen de adressen die voldoen aan jouw eisen. Het team van COSH! doet uitgebreid onderzoek naar de merken die verkocht worden in de shops. Enkel de echt duurzame labels krijgen de zegen van het platform.

De lancering van de shoppingroute in Amsterdam vindt plaats op een symbolisch moment, namelijk tijdens de campagne van Fashion Revolution Week. Negen jaar geleden, op 24 april 2013, stortte het Rana Plaza-complex in Bangladesh in. Bij deze ramp kwamen meer dan duizend kledingarbeiders om door onveilige werkomstandigheden. De Fashion Revolution beweging strijdt voor betere werkomstandigheden in de mode-industrie en wil meer bewustzijn creëren rond de mensonwaardige omstandigheden die in de kledingindustrie plaatsvinden.

© Rosa Van Ederen

In Amsterdam vinden er heel wat activiteiten plaats rond Fashion Revolution Week, maar ook wie er dit weekend niet bij kan zijn, heeft met de shoppingroute van COSH! op een later moment de perfecte houvast om duurzame mode-adresjes te vinden.

De kaart van COSH! bevat maar liefst honderd duurzame hotspots, verspreid over de verschillende stadsdelen.

Wij pikken er enkele uit:

Eigentijdse, duurzame lingerie shop je in Amsterdam bij Nina V. Lingerie. Eigenaar Nina de Wit staat enthousiast klaar om je te helpen met het vinden van lingerie die perfect zit én past bij jouw persoonlijke stijl. De merken die Nina aanbiedt zijn gemaakt door getalenteerde makers uit Europa. Je vindt er beha's van A tot F.

Adres: Jan Pieter Heijestraat 153, Amsterdam

In het mooie, grote warenhuis - maar liefst 450m2 - Het Faire Oosten vind je duurzame mode, natuurlijke cosmetica, handgemaakt servies, boeken, babyspulletjes en accessoires die goed zijn voor de aarde, de maker en de consument. De shop bestaat al sinds 2014 en is een echte gevestigde waarde in Amsterdam. Ze hebben de bekende duurzame modemerken zoals Kings of Indigo, ARMEDANGELS en People Tree, maar bieden daarnaast ook ruimte voor kleine, startende ondernemers en lokale makers.

Adres: Waldenlaan 208, Amsterdam

Het Faire Oosten © COSH

In hartje Amsterdam heb je de duurzame modeshop thegreenlabels. Je hebt er keuze uit een mooi aanbod vrouwenmode, beauty- en lifestyleproducten. De oprichter, Claudia Angeli, selecteert al sinds 2016 de merken die in haar shop prijken op basis van ecologische, ethische en innovatieve waarden. Naast goede basics vind je hier ook mooie prints en kleurrijke ontwerpen. Thegreenlabels is vooral een webshop, maar je kunt dus ook in de showroom binnenspringen om daar de stuks in het echt te zien en te passen.

Adres: Nieuwe Looiersstraat 49, Amsterdam

Technisch gezien shop je hier niet, maar swap je. Wat dat wil zeggen? Je neemt kleding die je niet meer draagt mee en ruilt deze voor kleding van andere swappers. Zo verleng je de levensduur van je kleding. Een duurzame optie, want draagbare kleding blijft lokaal in omloop.

Adres: Haarlemmerdijk 89, Amsterdam

COSH!-route in Amsterdam © Rosa Van Ederen

De flagship store van het ecosneakermerk ACBC heeft een groot aanbod duurzame, vegan sneakers. Je hebt zowel sportieve ontwerpen als meer geklede exemplaren. Daarnaast heeft ACBC ook samenwerkingen met bekende merken zoals Missoni, Phillipe Model en Save the Duck. De schoenen van deze collaboraties vind je ook in de Green Sneaker Store.

Adres: Wolvenstraat 5, Amsterdam

Als je op zoek bent naar een mooie, ecologisch verantwoorde handtas van leer of vegan materialen ben je bij MyoMy in de negen straatjes aan het juiste adres. Het is de flagship store, dus aan keuze zal je geen gebrek hebben.

Adres: Berenstraat 22a, Amsterdam

Kleur is wat de klok slaat bij WhatTheF. Sophie en Inge, de oprichters van WhatTheF willen vrolijke, kleurrijke duurzame mode aanbieden. Je vindt er kleding, schoenen, accessoires en interieurspullen.

Adres: Roelof Hartstraat 52 H, Amsterdam

Met recht en rede de favoriet van vintagejagers. Al 45 jaar lang is deze shop een echt begrip. Het vintageparadijs biedt unieke, originele items aan. Van glamour uit de jaren vijftig tot een antieke trouwjurk: hier gaat je hart echt sneller slaan.

Adres: Wolvenstraat 7, Amsterdam

