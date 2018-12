Helft van online gekochte kleding wordt teruggestuurd: 'Denk aan het milieu'

Volgens enquêtes en retailers wordt bijna de helft van de aangekochte kleding op webshops terug naar de leverancier gestuurd. De redenen zijn van verschillende aard: van kledingstukken die niet passen tot online influencers die een outfit enkel willen gebruiken voor een fotoshoot. Maar het resultaat is in alle gevallen hetzelfde, namelijk een verdubbeling van afgelegde kilometers van het kledingstuk.

Online retailers moeten inzetten op de tevredenheid van klanten en verzinnen dus allerlei manieren om mensen aan hen te binden. Het gratis retourneren van pakketjes is zo'n poging tot klantenbinding. Helaas resulteert dat niet alleen in rode cijfers voor de retailer, maar ook in extra uitstoot van CO2.

'De impact van dit soort diensten op het milieu mag niet worden onderschat', klinkt het bij Chloé Mikolajczak van Fashion Revolution Belgium. 'De afstand die een pakketje van opslagruimte tot sorteercentrum en van sorteercentrum tot jouw huis aflegt, wordt verdubbeld. Op globale schaal heeft dit een immense impact op het verkeer en het milieu.'

'Bij Fashion Revolution geloven we in een mode-industrie die niet alleen mensen respecteert, maar ook het milieu. Met de Highway Fitting campagne willen we mensen doen stilstaan bij hun verantwoordelijkheid wanneer ze online kleding bestellen. Vooral tijdens de kerstperiode, wanneer de cijfers van online shoppen de pan uit swingen.'