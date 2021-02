Frans-Colombiaanse Ontwerper Haider Achermann mag zich de nieuwe creatief consulent noemen bij Maison Ullens, een Belgisch modemerk.

Ackermann, die zijn opleiding volgde aan de Antwerpse modeacademie, wordt verantwoordelijk voor alle collecties die het merk uitbrengt. Zijn eerste collectie staat al voor dit najaar gepland. De ontwerper zal zich niet alleen bezighouden met de kleding van het merk, hij moet ook het visuele imago van Maison Ullens oppoetsen. In een persbericht spreekt het modemerk over een keerpunt in hun tienjarig bestaan.

Maison Ullens werd opgericht in 2009 en is voornamelijk gespecialiseerd in breigoed. Hoewel het modemerk in eigen land relatief onbekend is, heeft het drie goeddraaiende winkels in New York, Colorado en Parijs. Met de komst van Ackermann hoopt het label wellicht z'n bekendheid in eigen land op te krikken.

Haider Ackermann bracht in 2001 een gelijknamig luxelabel op de markt waar hij nog steeds aan het hoofd staat. Wat er daarmee zal gebeuren is momenteel nog niet duidelijk, al vertelde eigenares Anne Chappelle dat het merk . Er is een overnemer gevonden, maar of die verkoop doorgaat is koffiedikkijken.

