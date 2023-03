Good old Gaultier: waarom de vintage stukken van de Franse designer plots een fortuin waard zijn

Vintage Jean Paul Gaultier is booming. De waarde van zeldzame stukken uit het gigantische oeuvre van ‘l’enfant terrible’ explodeerde zodanig dat zelfs de inflatie ertegenover verbleekt.

Hoeveel mensen kunnen zeggen dat hun al succesvolle carrière na hun pensioen nog eens explodeerde? Gevoed door de honger van Gen-Z en millennials naar Y2K-geïnspireerde mode met haar nauwaansluitende bloesjes en korsetlintjes is Jean Paul Gaultier, drie jaar nadat hij zijn textielschaar aan de kant legde, omnipresent.

Op de rode loper en op paparazzifoto’s beconcurreren celebrities elkaar vandaag in zo zeldzaam mogelijke vintagestukken. Beautymogul Kylie Jenner droeg op datenight een gifgroene korsetjurk en even later ging hetzelfde model voor meer dan 20.000 euro van de hand op veilingwebsite 1stdibs. Van de Hadid-zusjes tot de volledige Kardashian-clan, van Beyonce tot een zwangere in een korset gestrikte Rihanna. Vintage JPG is overal.

Gaultier, het popicoon

Die populariteit lijkt het gevolg van de perfecte samenloop van omstandigheden. Vintagekleding heeft nu echt voet aan wal, zowel bij het grote publiek als bij celebrities die begrepen hebben dat zeldzame eyecatchers nog indrukwekkender dan dure eyecatchers zijn. Combineer dat met hippe influencers en stylistenmoodboards op social media en je hebt de perfecte storm.

Met zijn lange staat van dienst en iconische stukken van Madonna’s puntige korset, matrozenshirts en -hemden en sexy outfits is Jean Paul Gaultier een popicoon op zich. ‘In de meer dan 35 jaar die zijn carrière overspande heeft hij alles gedaan: van stofbewerkingen tot de perfecte prints en kostuums. Hij ontwierp zoveel dat je er makkelijk een volledige kleerkast mee kunt vullen, en dat is waardoor hij interessant blijft.’

Aan het woord is Leon Teke, met @Copmeifyoucan begon de Duitser drie jaar geleden een Instagramvintagewinkel. Hij zag de evolutie in realtime: ‘Vorig jaar had ik geluk en kon ik driemaal een grote pufferjas vinden uit mijn favoriete collectie, de winter van 2002. Op een jaar tijd verdrievoudigde de waarde: terwijl ik de eerste voor 400 euro verkocht, ging de derde voor 1.200 euro de deur uit.’

The real deal

Voor een blouse uit de Maille-collectie, in die typisch nauwaansluitende transparante stof van Gaultier, tel je vandaag vintage al makkelijk 500 euro neer, voor jurken nog veel sneller op. Dat Jean Paul Gaultier, het merk, nu zelf met re-edities komt – onder andere in de vorm van een collab met Glenn Martens van Y/project en Diesel – is in dat licht geen toeval. Dankzij deze collecties die refereren naar het eigen archief kan het merk een graantje meepikken van het vintagesucces. Het merk herlanceerde recent zelf enkele stukken uit de Cybercollectie: een top in die bolletjesprint kost vandaag zo’n 320 euro en is daarmee een pak goedkoper dan de tweedehandskleding.

Net zoals Leon Teke die de re-editions omfloerst ‘een efficiëntere manier voor snelle winst’ noemt, is ook Liezl Vervloet geen fan. De eigenares van vintageshop @Pomchi.li vindt het vooral spijtig dat de hypes voorbij gaan aan het complexe universum van haar favoriete designer.

‘Dat is niet the real deal maar een stunt nu het merk ziet dat bepaalde mesh tops en prints weer populair zijn. Het is onvergelijkbaar: voor de vintage versie zou ik zo vierhonderd euro neerleggen, voor zo’n nieuw stuk nooit. Dat werd niet met dezelfde reden op de markt gebracht: het mist verhaal en styling. Jean Paul Gaultier ging over layeren, over stoffen en vormen combineren. Dat zie je niet wanneer een influencer een gehypet stuk op een jeansbroek draagt.’