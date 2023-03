Een dag tweedehands shoppen in het spoor van influencer Marie Conscience

Als Consciencethriftshopper wijdt Marie Conscience haar Instagramaccount aan haar tweedehandslooks. Sinds kort kun je de Brusselse influencer ook inhuren als personal shopper. Marie weet dus als geen ander hoe je dat ene unieke stuk vindt. Wij reisden met Marie naar het land van secondhand.

Vrijdagochtend, 11 uur, de Hoogstraat in Brussel. We hebben afgesproken met Marie Conscience (25), bij haar bijna 5.000 volgers beter bekend als de Consciencethriftshopper. Deze uithoek van de Marollen is erg populair bij tweedehandsliefhebbers, en niet zonder reden, want de laatste jaren schieten de vintagewinkels er als paddenstoelen uit de grond. “Op een doordeweekse dag, en zeker ’s ochtends, is het er rustiger”, zegt Marie, wat we die ochtend meteen merken als we de eerste winkel binnenlopen van de route die ze voor ons uitgestippeld heeft. Het bordje bij de ingang van Melting Pot Kilo spreekt voor zich: vintage per kilo. In deze winkel wordt de prijs bepaald per gewicht, ongeacht het merk of de oorsprong van het gekozen stuk. Een kilo kleding kost 15 euro.

Melting Pot Kilo © Niccola Van den Heuvel

Marie raadt ons aan om hier de lichtste kleding uit te zoeken. “In dit soort winkels is het interessanter om kledingstukken te zoeken van soepele en luchtige materialen”, legt ze uit. Ze wijst naar een grote bak vol dunne sjaals: “Het is ook een ideale plek om stoffen te vinden die je als furoshiki kunt gebruiken.” Furoshiki is een traditionele Japanse vouw- en knooptechniek waarbij stoffen worden gebruikt voor het inpakken van geschenken. “Het maakt dat je minder papier en plastic gebruikt en bovendien is het superorigineel en kleurrijk”, voegt ze eraan toe. Iets verder in de rekken vindt Marie een prachtige rode rok. De prijs? Nog geen 5 euro. “In tegenstelling tot vlooienmarkten en brocantes is het in dit soort winkels niet de bedoeling af te dingen of te ruilen, ook al is het tweedehands”, merkt ze op. Wat op zich niet negatief hoeft te zijn, want zoals de experte aangeeft: een aankoop die je niet terug kunt brengen, is een weloverwogen aankoop.

Mademoiselle l’Ancien © Niccola Van den Heuvel

Ken jezelf

Kringloopwinkels waar per kilo wordt verkocht mogen de afgelopen jaren dan aan bekendheid hebben gewonnen, de tweede winkel waar de influencer ons mee naartoe neemt, stelt ons voor een nieuw vraagstuk. De eigenares van Mademoiselle l’Ancien legt ons het concept van haar zaak uit: “In onze winkel vind je uitsluitend kleding uit de jaren veertig tot zeventig die door ons is uitgekozen, ingekocht en in ons atelier zorgvuldig is gerestaureerd.” De stukken zijn prachtig en lijken zo geplukt uit historische films: een bloemenensemble uit de jaren zestig, een roze baljurk, legerjasjes… Marie schiet in de lach als ze ons tussen de rekken ziet verdwijnen. “Kijk, dit is de eerste keer dat jullie spontaan aan het snuisteren gaan zonder op mij te wachten”, lacht ze. En inderdaad, de zaak ziet eruit als een ‘gewone’ winkel, wat ons geruststelt en aanmoedigt om de rekken zelf te doorzoeken.

© Niccola Van den Heuvel

“Dit is een van de beste adviezen die ik mijn klanten kan geven: leer jezelf kennen en weet in wat voor soort kringloopwinkel je je het prettigst voelt. Soms is er zelfs een klik met de winkelmanagers. Maar daarvoor moet je eerst de tijd nemen om de winkels uit te proberen”, legt ze uit. “Leren snuisteren is iets dat geduld vraagt.” Nutteloos dus om je eraan te wagen als je maar tien minuten hebt.

We stappen binnen in de derde zaak die Marie ons aanraadt, Isabelle Bajart. Nog minder dan de vorige winkel lijkt deze op een klassieke tweedehandswinkels. De sfeer die er heerst en de inrichting van de winkel roepen eerder het beeld op van een luxemerk. En met reden, want de winkel biedt effectief een breed scala aan designerstukken: Christian Dior, Saint Laurent, Dries Van Noten… De outfits in de rekken zijn vakkundig gemaakt, bestaan uit goede materialen en zijn gegeerde stukken. Hoe je weet dat je kwaliteit vasthebt? “Door de labels te bekijken. Niet die waarop je de materialen of de wasvoorschriften kunt lezen, maar die waar het merk van het kledingstuk op staat”, raadt Marie ons aan.

Nectar © Niccola Van den Heuvel

Nog een advies is nagaan of de naden kwalitatief, regelmatig en sterk zijn. Ook de dikte en de samenstelling van de stof geven aan of het stuk duurzaam is. Kies eerder voor stevige of natuurlijke materialen, zoals katoen, kasjmier of zijde. “Ik ga uit van het principe dat alles hier de moeite waard is, ook al blijven sommige aankopen omslachtiger dan andere. Zo is het bijvoorbeeld minder vanzelfsprekend om een goed paar schoenen te vinden, omdat die vaak langdurig zijn gedragen en daardoor best wat slijtage vertonen”, merkt ze op.

Zo goed als nieuw

Het laatste adres is een winkel met vintage streetwear: Nectar. Merkjassen, trainingspakken, spijkerbroeken en sweatshirts liggen opgestapeld in de schappen van de winkel. We spotten meteen een gele hoody met daarop het bekende driekleurige logo van Tommy Hilfiger. De prijs: 38 euro. Een goede of een slechte deal? “Een nieuw kledingstuk dat 30 of 40 euro kost, is vaak geproduceerd in slechte sociale en ecologische omstandigheden en is daarom van mindere kwaliteit”, zegt Marie. “Die keuze is heel persoonlijk: sommige mensen investeren liever in een vintage stuk van hoge kwaliteit dat jaren meegaat dan in een nieuw stuk dat een paar maanden later weer aan vervanging toe is omdat het sneller onderhevig is aan slijtage. Sommige tweedehands kledingstukken werden door hun vorige eigenaar zo gekoesterd dat ze er bovendien als nieuw uitzien.”

Isabelle Bajart © Niccola Van den Heuvel

Aan het einde van deze dag vol vestimentaire vondsten, vragen we Marie nog naar de voordelen van de honderd-procent-tweedehandsstijl. “Ik heb een heel eclectische stijl, ik noem mezelf graag een kameleon. Je kleden in kringloopstijl houdt in dat je een volledig originele en persoonlijke garderobe samenstelt, die in niets lijkt op wat de wereld van de fast fashion aanbiedt. Je vindt niemand die precies zo gekleed gaat als jij.”

Het laatste argument dat ze aandraagt, is de waarde die elk stuk in je garderobe krijgt. “Als je kleren draagt die je heel minutieus hebt uitgezocht, ben je nog trotser op je outfit omdat je je aankoop echt hebt verdiend. Zo ontwikkel je een heel andere relatie tot je kleren dan wanneer je ze gewoon van een rek haalt met tien dezelfde stukken.” Een tweedehandsaankoop is meer dan een koopje, het is vooral een uitwisselingsmoment met het verleden. Het is een handeling die veel meer symboliek in zich draagt dan gewoon even gaan afrekenen aan de kassa.