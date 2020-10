De Belgische ontwerper Glenn Martens gaat aan de touwtjes trekken bij denimmerk Diesel. Dat bericht Business of Fashion.

Het Italiaanse jeansmerk Diesel krijgt een nieuwe stuurman in de vorm van Glenn Martens, de ontwerper van Y/project. Met de aanstelling, die meteen ingaat, zet het merk een nieuwe stap in de verhoopte comeback. Het is niet de eerste keer dat het merk en de ontwerper de handen in elkaar slaan. In 2018 ontwierp Martens ook al een collectie voor het Red Tag Project van het denimlabel.

Martens zal ook zijn eigen onafhankelijke avant-garde Y/project blijven leiden.

Het Italiaanse jeansmerk Diesel krijgt een nieuwe stuurman in de vorm van Glenn Martens, de ontwerper van Y/project. Met de aanstelling, die meteen ingaat, zet het merk een nieuwe stap in de verhoopte comeback. Het is niet de eerste keer dat het merk en de ontwerper de handen in elkaar slaan. In 2018 ontwierp Martens ook al een collectie voor het Red Tag Project van het denimlabel. Martens zal ook zijn eigen onafhankelijke avant-garde Y/project blijven leiden.