Y/Project, het Franse avant-gardelabel met Glenn Martens aan het creatieve roer, lanceert een duurzame collectie met de naam Evergreen. Het is een compacte collectie van tijdloze stukken in ecologische materialen.

De Evergreen-lijn is een herinterpretatie van twaalf succesnummers van Y/Project, geselecteerd uit de collecties tussen zomer 2017 en winter 2020. Ze worden uitgevoerd in duurzame materialen, van biokatoen tot gerecycleerde stoffen. De productie gebeurt volledig in Europa.Het bestaande modesysteem wordt tegenwoordig in vraag gesteld. Is Evergreen hier een antwoord op? Glenn Martens: 'De timing is eerder toevallig. We waren al een hele tijd aan het broeden op een duurzame collectie. Maar we wilden geen tijdsdruk. Als je een ecologische en ethische collectie op de markt brengt, moet alles kloppen. Aangezien denim als een rode draad door al onze collecties loopt, was het logisch om ook jeansstukken op te nemen in deze Evergreen-lijn. Het heeft tijd gekost om de juiste partner te vinden voor de productie van onze ecologische jeans. We gaan all the way in ons duurzaam denken. Ook de verpakkingen en het transport zijn ecologisch verantwoord. Een deel van de winst zal gaan naar een ecologisch project dat we willen steunen.' Waarom heb je gekozen voor bestaande ontwerpen? 'We zien het begrip duurzaam in een ruimere context. Duurzaam betekent ook dat een creatie langer dan één seizoen kan meegaan. Aan een ontwerp wordt lang gewerkt, het is dan ook zonde om een goed design meteen te vervangen. Bovendien hebben mensen vaak tijd nodig om te wennen aan een nieuw ontwerp. We hebben de statement pieces die heel herkenbaar zijn voor onze stijl eruit gekozen. Ze zullen het hele jaar door verkocht worden, het worden dus letterlijk evergreens.' Wat zijn de verschillen met de hoofdcollectie? 'De Evergreen-lijn is minder extravagant dan de hoofdcollectie. We hebben gekozen voor mooie basic materialen in tijdloze kleuren. Het zijn stukken die de seizoenen overstijgen en die je gemakkelijk kunt combineren. Qua prijs zijn er geen verschillen. We willen niet dat de consument dieper in de geldbeugel moet tasten wanneer hij kiest voor duurzaamheid.'