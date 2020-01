Gespot op straat tijdens Copenhagen Fashion Week: alle tinten bruin

Bruin is al een tijdje trendy, maar volgens trendwatcher Lidewij Edelkoort is het momentum van bruin nog maar op gang aan het komen. We mogen de volgende dertig jaar een heuse 'Brown Age' verwachten, stelt ze. En ook kleurexpert en trendwatcher Hilde Francq betoogt dat bruin het nieuwe zwart is geworden.

Het goede nieuws: letterlijk iedereen staat met bruin. Het is makkelijk te combineren, minder hard dan zwart en je hebt hoogstwaarschijnlijk al verschillende bruine stuks in je garderobe.

Laat je inspireren door deze streetstylebeelden vanop de modeweek in Kopenhagen, waar Scandinavische 'cool' je warm blaast. Je kunt je van kop tot teen in het bruin kleden, of de neutrale tint combineren met groen, lichtblauw, roze of een fel kleurtje.







Copenhagen Fashion Week © Getty Alle tinten bruin







