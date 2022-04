De Franse mode- en showbizzfotograaf Patrick Demarchelier is donderdag 31 maart op 78-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn entourage op Instagram bekendgemaakt.

'Met grote droefheid kondigen wij het overlijden aan van Patrick Demarchelier op 31 maart 2022, op 78-jarige leeftijd. Hij laat zijn vrouw Mia, zijn drie zonen Gustaf, Arthur, Victor en drie kleinkinderen achter,' staat te lezen op het Instagram-account van de fotograaf.

Patrick Demarchelier was een van de grootste mode- en showbizzfotografen. Zijn iconische foto's van Prinses Diana, Madonna, Leonardo DiCaprio, Kate Moss en Angelina Jolie zijn over de hele wereld bekend. Hij mocht ook verschillende coverfoto's en modeshoots voor bekende modemagazines, zoals Harper's Bazaar en Vogue, voor z'n rekening nemen. Bij modehuizen was de fotograaf ook enorm geliefd. Van Chanel tot Dior: allemaal gingen ze met hem in zee voor campagnebeelden. De in Le Havre geboren fotograaf, van wie in 2008 een tentoonstelling te zien was in het Petit-Palais in Parijs, is ook de man achter talrijke albumhoezen, waaronder die van Elton John en Céline Dion.

Portret van Diana door Patrick Demarchelier © Getty

Hij is zo beroemd in de modewereld dat zijn naam verschillende keren wordt genoemd in de film 'The Devil Wears Prada', een satirische film waarin Meryl Streep een personage speelt dat is geïnspireerd door Anna Wintour. Hij kreeg zelfs een cameo in de 'Sex and the City'-film uit 2008 en was gastjurylid bij 'America's Next Top Model', gepresenteerd door Tyra Banks.

In 2018 raakte hij verstrikt in een #MeToo-schandaal, waarbij verschillende vrouwen hem beschuldigden van seksuele intimidatie. De Amerikaanse krant The Boston Globe publiceerde de getuigenissen van zeven vrouwen, waaronder een van de voormalige assistentes van de fotograaf. Demarchelier vertelde de Globe dat de beschuldigingen niet klopten en dat er leugens over hem werden vespreid. Na de publicatie van het rapport stopten oude klanten, zoals uitgeverij Condé Nast, hun samenwerkingen met hem.

